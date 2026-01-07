Pasta de Conchos: rescate avanza a medias y permanece detenido desde 2025

CDMX.- Hasta ahora, a partir del rescate del primer cuerpo ocurrido el 29 de julio de 2024, los trabajos en la mina de Pasta de Conchos han permitido la recuperación de 23 cuerpos, de los cuales 16 han sido plenamente identificados, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

No obstante, desde julio de 2025 las labores de rescate no han registrado avances, debido a que se mantiene pendiente la conclusión de la interconexión entre las lumbreras 1 y 2, una fase técnica clave para reanudar la búsqueda en zonas de mayor profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a María Vanessa Pedraza, excolaboradora de García Luna, por lavado de dinero

Durante un encuentro con familiares de las víctimas en mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el compromiso del gobierno federal de continuar el operativo hasta rescatar e identificar a los 65 mineros fallecidos en el siniestro ocurrido en 2006. “No nos vamos a ir de aquí hasta que encontremos a todos los mineros”, subrayó entonces.

La mandataria precisó que las labores de recuperación se mantendrán bajo la supervisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el acompañamiento de instancias especializadas para garantizar certeza científica y jurídica en los procesos de identificación.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía CDMX prepara orden de aprehensión contra mujer que arrastró a motociclista

En los trabajos participan el Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como peritos forenses de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las familias reciben acompañamiento permanente de la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

La STPS recordó que el 29 de julio de 2024 la familia de José Alfredo Martínez Ordoñez recibió sus restos para ser velados y sepultados en el panteón municipal de Nava, Coahuila, convirtiéndose en el primer minero localizado, recuperado e identificado desde el inicio del nuevo operativo de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Plan Michoacán: SSPC y Defensa Nacional detienen a 12 personas e inhabilitan toma clandestina

En paralelo, la STPS informó que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, el Gabinete Social del Gobierno de México aprobó un complemento extraordinario a las pensiones otorgadas a los deudos de Pasta de Conchos, con el objetivo de equiparar sus ingresos al salario mínimo de la Ciudad de México.

Esta medida benefició a 84 viudas, hijas e hijos de los mineros fallecidos, como parte de un esquema de compensación adicional que busca atender una deuda histórica derivada de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, cuando 65 trabajadores quedaron atrapados en la mina. Con información de El Universal