Pemex reconoce ‘momento crítico’ por gas natural y anuncia meta de 4 mil 49 millones de pies cúbicos

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/ 8 abril 2026
    Pemex reconoce ‘momento crítico’ por gas natural y anuncia meta de 4 mil 49 millones de pies cúbicos
    Rodríguez Padilla indicó que el país dispone de yacimientos convencionales y no convencionales. ESPECIAL
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El director de la empresa fijó una meta diaria al cierre del sexenio y anunció que un comité de especialistas emitirá recomendaciones

CDMX.- Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), admitió que, pese a contar con abundantes recursos de gas natural, el país “no los hemos aprovechado” y señaló que se está en un “momento crítico” para impulsar su aprovechamiento ante el consumo nacional.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, el funcionario explicó que México históricamente ha sido productor de petróleo y ha sido reconocido por “su potencial petrolero”, más que por el desarrollo del gas natural.

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Rodríguez Padilla indicó que el país dispone de yacimientos convencionales y no convencionales. Sobre el gas convencional, afirmó que Pemex “estamos sacando provecho en lo que tenemos” y añadió que “queda bastante”, además de que se está incrementando la producción y las reservas.

En el Salón Tesorería, señaló que la meta es concluir el sexenio con una producción base de Pemex de 4 mil 49 millones de pies cúbicos diarios.

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Al referirse al aprovechamiento sustentable de las reservas, planteó que existen desarrollos científicos vinculados al cuidado del suelo, la protección de mantos acuíferos y el uso eficiente del agua.

Rodríguez Padilla también destacó la integración de un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá opiniones en un plazo de dos meses sobre el análisis de la explotación de gas no convencional, como lo informó la presidenta.

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En el mismo espacio, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, sostuvo que el gas natural es fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de industrias, y afirmó que el país seguirá necesitándolo en los próximos años.

González Escobar señaló que se considera necesario incrementar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia de las importaciones.

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