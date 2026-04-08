Pemex reconoce ‘momento crítico’ por gas natural y anuncia meta de 4 mil 49 millones de pies cúbicos

CDMX.- Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), admitió que, pese a contar con abundantes recursos de gas natural, el país “no los hemos aprovechado” y señaló que se está en un “momento crítico” para impulsar su aprovechamiento ante el consumo nacional. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, el funcionario explicó que México históricamente ha sido productor de petróleo y ha sido reconocido por “su potencial petrolero”, más que por el desarrollo del gas natural.

Rodríguez Padilla indicó que el país dispone de yacimientos convencionales y no convencionales. Sobre el gas convencional, afirmó que Pemex “estamos sacando provecho en lo que tenemos” y añadió que “queda bastante”, además de que se está incrementando la producción y las reservas. En el Salón Tesorería, señaló que la meta es concluir el sexenio con una producción base de Pemex de 4 mil 49 millones de pies cúbicos diarios.

Al referirse al aprovechamiento sustentable de las reservas, planteó que existen desarrollos científicos vinculados al cuidado del suelo, la protección de mantos acuíferos y el uso eficiente del agua. Rodríguez Padilla también destacó la integración de un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, que emitirá opiniones en un plazo de dos meses sobre el análisis de la explotación de gas no convencional, como lo informó la presidenta.

En el mismo espacio, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, sostuvo que el gas natural es fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de industrias, y afirmó que el país seguirá necesitándolo en los próximos años.

González Escobar señaló que se considera necesario incrementar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia de las importaciones.

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