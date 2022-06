$!“Pero esta no sirve”; agua Bonafont es rechazada por indigente en plena escasez en Nuevo León (Video)

Se ha viralizado un video en el que el youtuber “Ángel soy yo” intenta regalarle a un hombre en situación de calle una botella de agua, pero él prefiere quedarse con sed a tomar agua Bonafont , en plena crisis prefiere no tomar nada a aceptar el líquido de dicha marca diciendo “Pero esa no sirve” :

“En Monterrey no hay agua y la gente está haciendo desabasto súper machín pero ni así se llevan las bonafont”:

“podrá no haber agua, pero nunca tomaré bonafont”

¿SIMPLE CUESTIÓN DE SABOR, PRECIO O UNIÓN A LA CAUSA?

Las causas al rechazo de Bonafont son varias, entre la más conocida -y defendida por usuarios de redes sociales- es su aparente “mal sabor”.

“En el mercado del agua embotellada, las grandes marcas nos han acostumbrado al sabor del agua baja en sales (agua osmotizada); sin embargo, esto no quiere decir que una agua purificada que no sea baja en sales no sea apta para su consumo”

“En México basta con que se cumpla con la NOM-127-SSA1-1994 para garantizar que es seguro beberla” explica Carbotecnia.

Comparando los precios al público, el garrafón de agua Bonafont ronda los $48 pesos mxn aproximadamente, mientras que el agua Ciel cuesta alrededor de los $45 pesos mxn, el agua e-pura se encuentra en el medio con un costo de $47 pesos mxn. Los costos pueden variar dependiendo el estado.

El pasado mes de febrero un grupo indígena tomó las instalaciones de la embotelladora Bonafont, haciéndolos responsables por la falta de agua en su comunidad en Puebla.

Los pobladores exigieron que se detuviera la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte de la empresa.