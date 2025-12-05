Oaxaca penaliza el abuso sexual con Inteligencia Artificial

OAXACA, OAX.- .- El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal del Estado con la que se tipifica como delito el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para violar la intimidad sexual de las personas. La conducta será sancionada con penas de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de cometerse el delito.

De acuerdo con el dictamen avalado por el pleno, este ilícito se perseguirá únicamente a partir de la presentación de una denuncia o querella, con el objetivo de respetar el ámbito privado de las víctimas y evitar procesos sin su consentimiento expreso.

Los legisladores locales señalaron que la reforma busca regular el uso de la Inteligencia Artificial en la comisión de delitos y establecer medidas para prevenir, sancionar y controlar conductas ilícitas realizadas mediante esta tecnología, como la manipulación digital de imágenes, audios y videos con fines de suplantación, falsificación y vulneración de la intimidad sexual.

Para ello, se adicionó al Código Penal el Capítulo X “Inteligencia Artificial” del Título Cuarto “Punibilidades complementarias”, así como el Artículo 72 Bis, que contempla un incremento de penas cuando la IA sea empleada como medio comisivo en la ejecución de conductas delictivas.

Asimismo, se incorporó el párrafo cuarto del artículo 249, del Capítulo II “Delitos contra la Intimidad Sexual”, para establecer sanciones a quien utilice Inteligencia Artificial para crear o difundir hechos falsos con contenido íntimo manipulado sin consentimiento.

La reforma sanciona conductas destinadas a exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir material íntimo manipulado a través de medios impresos, redes sociales o cualquier plataforma tecnológica.

En el dictamen se destaca que la iniciativa responde a la necesidad creciente de garantizar la protección de los derechos fundamentales frente a los riesgos que plantean las nuevas tecnologías y su uso indebido.

También se advierte que el nuevo marco legal permitirá enfrentar fenómenos como el deepfake y el uso de la Red Generativa Antagónica (RGA), cuyos abusos representan un riesgo directo para la seguridad, privacidad e integridad de las personas. Con información de El Universal