Analizará Sheinbaum petición de exentar ISR a prestaciones laborales

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    Analizará Sheinbaum petición de exentar ISR a prestaciones laborales
    Medina declaró que desde la dirigencia de la CTM se asumirá como bandera esa demanda en vísperas de agilizar la legislación. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

El dirigente de la CTM, Tereso Medina, celebró que la Mandataria accedió a avanzar en esa dirección

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el planteamiento de dirigentes sindicales para eliminar impuestos a prestaciones laborales, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno analizará la viabilidad de la medida, informó el dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina.

En entrevista, celebró que la Mandataria accedió a avanzar en esa dirección, que definió como “la futura bandera del movimiento sindical en México”.

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”(Es) un tema muy importante que, a mi juicio, se va a convertir en la futura bandera del movimiento sindical de México, que es luchar al lado del Gobierno para lograr una, digamos, reforma, si se le puede llamar así, al Código Fiscal de la Federación, para ver la posibilidad de liberar de impuestos, del famoso ISR, de los trabajadores que tienen el derecho a las vacaciones, al aguinaldo, al reparto de utilidades, en fin.

”De entrada, no nos dijo que no. Dijo que había que estudiarlo, y en eso estamos de acuerdo”, declaró.

PIDEN BUSCAR ESTRATEGIAS FISCALES

El dirigente participó, junto con otros líderes sindicales, en un desayuno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el marco el Día del Trabajo.

Momentos antes del desayuno, en la conferencia matutina, el gremio, por voz de la secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, María de Jesús Rodríguez Vázquez, presentó la petición.

$!La Presidenta, añadió Medina, se comprometió a tener más reuniones de trabajo con el sector.
La Presidenta, añadió Medina, se comprometió a tener más reuniones de trabajo con el sector. Presidencia

”Señora Presidenta, respetuosamente le queremos pedir que esta gran reforma que hubo (la laboral) venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos.

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”Ojalá prestaciones, como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos. Y créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, sostuvo.

Medina dijo que la propuesta fue uno de los temas que se abordaron en el desayuno, celebrado en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

”Coincidimos con ella, que no signifique vaciar la cuenta pública, sino, al contrario, que busquemos estrategias fiscales para ver el cómo sí”, ahondó.

CTM ASUMIRÁ PETIICÓN COMO BANDERA

Dijo que, desde la dirigencia de la CTM, se asumirá como bandera esa demanda en vísperas de agilizar la legislación.

En tanto, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, destacó que durante el encuentro a puerta cerrada también insistieron en las mejoras del sistema de salud y participación de las organizaciones en los temas laborales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-fgr-a-eu-pruebas-contra-rocha-ahora-no-hay-evidencias-OH20410529

La Presidenta, añadió, se comprometió a tener más reuniones de trabajo con el sector. “Compromiso de seguir trabajando más frecuentemente, no nada más el 1 de mayo”, dijo tras abandonar la reunión.

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