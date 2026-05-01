Respalda STPRM política energética de Sheinbaum y pide incluir al sindicato en reconversión laboral

CDMX.- Ricardo Aldana, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), afirmó que el gremio respalda la política en favor de la soberanía energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al sostener que el país debe avanzar en energías limpias sin ceder el control nacional sobre los hidrocarburos. El STPRM difundió un pronunciamiento con motivo del Día Internacional del Trabajo, en el que defendió el papel del empleo como un componente central en la discusión sobre el futuro energético del país y planteó que la transición no puede definirse sin considerar a quienes sostienen la operación cotidiana de la industria.

Ricardo Aldana sostuvo que el sindicato no se asume como un actor pasivo frente a los cambios del sector, sino como un interlocutor que, dijo, es necesario para dotar de viabilidad social a este proceso. “La organización llega a esta fecha con contrato colectivo firmado y con una agenda clara de cara al futuro del sector”, afirmó. El STPRM informó que a inicios de este año concluyó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 con Petróleos Mexicanos (Pemex), después de más de tres meses de negociaciones, como parte de los acuerdos laborales vigentes para el personal sindicalizado.

El acuerdo, según lo expuesto por el sindicato, contempla un incremento salarial directo de 4.5%, un componente adicional de 32.64% por productividad en pagos catorcenales y un aumento de 4.32% en pensiones para jubilados, además de ajustes en prestaciones vinculadas con salud, educación, vivienda y alimentación para más de 90 mil trabajadores. Aldana afirmó que lo pactado deriva de una negociación basada en la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros y lo ubicó en un contexto de presión financiera sobre Pemex y de debate sobre el modelo energético nacional. “Es el resultado de una negociación seria, con base en la defensa irrenunciable de los derechos de los trabajadores petroleros”, subrayó.

El sindicato reiteró su respaldo a la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum y planteó la necesidad de incorporar al STPRM en el diseño de mecanismos de reconversión laboral, con el fin de atender los cambios que implique la transición hacia energías limpias.

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