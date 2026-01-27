PRD busca recuperar registro nacional rumbo a 2027; dirigentes estatales cierran filas

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 enero 2026
    PRD busca recuperar registro nacional rumbo a 2027; dirigentes estatales cierran filas
    Buscan reconstruirse como una fuerza de izquierda desde el territorio y la organización social. /FOTO: ESPECIAL

Dirigencias estatales anunciaron una ruta para volver a competir a escala nacional, con un bloque de partidos locales que busca reorganizarse

CDMX.- Dirigencias estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que impulsan una estrategia para revivir al partido y recuperar el registro como fuerza política nacional rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Actualmente, el PRD conserva registro en 13 entidades, por lo que líderes en esos estados llamaron a la construcción de un movimiento o frente que permita estar en las boletas el próximo año, sin descartar alianzas con organizaciones de izquierda.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Pemex en 2025 su peor año en producción y exportación

Los dirigentes estatales señalaron que, en el país, se calcula la existencia de alrededor de un millón de perredistas, y que desde Guerrero suscribieron un acuerdo para cerrar filas, al sostener que cuentan con “proyecto, ruta y estructura” para enfrentar el proceso electoral de 2027 y reposicionarse como una opción de izquierda.

En ese contexto, el bloque nacional de partidos locales del PRD se deslindó de las dirigencias del pasado y de las alianzas que se conformaron con el PAN y el PRI, así como de la firma del Pacto por México, según lo expresado por sus integrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, afirmó en entrevista en el Senado que este bloque se aparta de sus viejos liderazgos, a quienes responsabilizó de errores políticos, del alejamiento de la militancia y de conducir al partido a la pérdida de su registro nacional.

Velázquez sostuvo que el objetivo de este nuevo comienzo es recuperar al Sol Azteca como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia y autonomía estatal, además de una ruta común de reorganización para incidir en la agenda pública y preparar perfiles competitivos para los próximos comicios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Desabasto criminal’: PRI acusa a Morena de costar vidas y arremete por ‘Megafarmacia’ fallida

En el plano institucional, los dirigentes informaron que firmaron un posicionamiento público de alcance nacional con la decisión de caminar juntos para fortalecer al partido, y señalaron que Guerrero marca el inicio de una gira nacional para consolidar este reagrupamiento.

El bloque está integrado por dirigencias del PRD en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur; sus integrantes afirmaron que, en conjunto, representan más de un millón de votos a nivel nacional y que buscan reconstruirse como una fuerza de izquierda desde el territorio y la organización social, con una revisión crítica de su historia reciente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


Guerrero

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas