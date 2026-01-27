PRD busca recuperar registro nacional rumbo a 2027; dirigentes estatales cierran filas

CDMX.- Dirigencias estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron que impulsan una estrategia para revivir al partido y recuperar el registro como fuerza política nacional rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Actualmente, el PRD conserva registro en 13 entidades, por lo que líderes en esos estados llamaron a la construcción de un movimiento o frente que permita estar en las boletas el próximo año, sin descartar alianzas con organizaciones de izquierda.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Pemex en 2025 su peor año en producción y exportación

Los dirigentes estatales señalaron que, en el país, se calcula la existencia de alrededor de un millón de perredistas, y que desde Guerrero suscribieron un acuerdo para cerrar filas, al sostener que cuentan con “proyecto, ruta y estructura” para enfrentar el proceso electoral de 2027 y reposicionarse como una opción de izquierda.

En ese contexto, el bloque nacional de partidos locales del PRD se deslindó de las dirigencias del pasado y de las alianzas que se conformaron con el PAN y el PRI, así como de la firma del Pacto por México, según lo expresado por sus integrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, afirmó en entrevista en el Senado que este bloque se aparta de sus viejos liderazgos, a quienes responsabilizó de errores políticos, del alejamiento de la militancia y de conducir al partido a la pérdida de su registro nacional.

Velázquez sostuvo que el objetivo de este nuevo comienzo es recuperar al Sol Azteca como una izquierda democrática y progresista, con identidad propia y autonomía estatal, además de una ruta común de reorganización para incidir en la agenda pública y preparar perfiles competitivos para los próximos comicios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Desabasto criminal’: PRI acusa a Morena de costar vidas y arremete por ‘Megafarmacia’ fallida

En el plano institucional, los dirigentes informaron que firmaron un posicionamiento público de alcance nacional con la decisión de caminar juntos para fortalecer al partido, y señalaron que Guerrero marca el inicio de una gira nacional para consolidar este reagrupamiento.

El bloque está integrado por dirigencias del PRD en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur; sus integrantes afirmaron que, en conjunto, representan más de un millón de votos a nivel nacional y que buscan reconstruirse como una fuerza de izquierda desde el territorio y la organización social, con una revisión crítica de su historia reciente.