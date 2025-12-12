Proponen en Morelos ley para frenar violencia política de género

CUERNAVACA, MOR.– Legisladores locales presentaron una iniciativa para crear la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en el estado de Morelos, en un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres y atender situaciones de agresión dirigidas por motivos de género.

La diputada Melissa Montes de Oca Montoya, de Morena, expuso la propuesta ante el Pleno del Congreso durante la sesión ordinaria, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y al cierre de los 16 Días de Activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La legisladora destacó que se trata de un acto de justicia y una señal clara de que en Morelos no se tolerará la violencia política ejercida contra mujeres que participan en la vida pública, al tiempo que llamó a sus colegas a suscribir y aprobar la iniciativa como una acción de dignidad y fortalecimiento democrático.

Durante su intervención, Montes de Oca Montoya recordó experiencias de violencia política que han enfrentado mujeres, y señaló que incluso casos emblemáticos como los asesinatos de la expresidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, y de la diputada Gabriela Marín siguen sin resolverse, lo que evidencia la persistencia de impunidad en este tipo de agresiones.

La propuesta busca que Morelos se convierta en el primer estado del país con una ley específica, robusta y completa en materia de violencia política contra mujeres, al precisar la definición de este tipo de violencia y establecer mecanismos inmediatos de prevención, atención y protección para las víctimas.

De aprobarse, la normativa obligaría a autoridades, partidos políticos y organismos autónomos a actuar con perspectiva de género, incluiría la creación de un Registro Estatal de Agresores Políticos, garantizaría la reparación integral del daño y articularía un sistema de coordinación interinstitucional para responder con eficiencia ante casos de violencia política de género.

Este tipo de iniciativas se inscribe dentro de un contexto nacional en el que la violencia política en razón de género ha sido objeto de atención pública y jurídica para proteger la participación plena y segura de las mujeres en espacios de representación y toma de decisiones, un desafío persistente en las democracias contemporáneas.

La propuesta será analizada por las comisiones correspondientes en el Congreso estatal antes de ser sometida a votación, en un proceso que podría marcar un precedente en la legislación local en favor de la igualdad y el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Con información de El Universal