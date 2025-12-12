Proponen en Morelos ley para frenar violencia política de género

Noticias
/ 12 diciembre 2025
    Proponen en Morelos ley para frenar violencia política de género
    Buscan fortalecer mecanismos de protección, sanción y justicia en la participación política femenina. /FOTO: ESPECIAL

Presentan una iniciativa de ley para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres

CUERNAVACA, MOR.– Legisladores locales presentaron una iniciativa para crear la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en el estado de Morelos, en un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres y atender situaciones de agresión dirigidas por motivos de género.

La diputada Melissa Montes de Oca Montoya, de Morena, expuso la propuesta ante el Pleno del Congreso durante la sesión ordinaria, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y al cierre de los 16 Días de Activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Caen 49 ‘factureros’: SAT los coloca en la lista negra definitiva

La legisladora destacó que se trata de un acto de justicia y una señal clara de que en Morelos no se tolerará la violencia política ejercida contra mujeres que participan en la vida pública, al tiempo que llamó a sus colegas a suscribir y aprobar la iniciativa como una acción de dignidad y fortalecimiento democrático.

Durante su intervención, Montes de Oca Montoya recordó experiencias de violencia política que han enfrentado mujeres, y señaló que incluso casos emblemáticos como los asesinatos de la expresidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, y de la diputada Gabriela Marín siguen sin resolverse, lo que evidencia la persistencia de impunidad en este tipo de agresiones.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres

La propuesta busca que Morelos se convierta en el primer estado del país con una ley específica, robusta y completa en materia de violencia política contra mujeres, al precisar la definición de este tipo de violencia y establecer mecanismos inmediatos de prevención, atención y protección para las víctimas.

De aprobarse, la normativa obligaría a autoridades, partidos políticos y organismos autónomos a actuar con perspectiva de género, incluiría la creación de un Registro Estatal de Agresores Políticos, garantizaría la reparación integral del daño y articularía un sistema de coordinación interinstitucional para responder con eficiencia ante casos de violencia política de género.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz acusa a elementos del ‘Plan Michoacán’ de extorsión en Uruapan

Este tipo de iniciativas se inscribe dentro de un contexto nacional en el que la violencia política en razón de género ha sido objeto de atención pública y jurídica para proteger la participación plena y segura de las mujeres en espacios de representación y toma de decisiones, un desafío persistente en las democracias contemporáneas.

La propuesta será analizada por las comisiones correspondientes en el Congreso estatal antes de ser sometida a votación, en un proceso que podría marcar un precedente en la legislación local en favor de la igualdad y el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Con información de El Universal

Temas


Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Morelos

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie