‘Que EU destruya al narco’: Moreno apoya intervención y acusa ‘traición’ de MC

/ 31 enero 2026
    El posicionamiento del PRI se inscribe en el debate previo a la presentación formal de la iniciativa electoral y en una discusión paralela sobre cooperación en seguridad. /FOTO: ESPECIAL

En la antesala del arranque del periodo ordinario, el dirigente del PRI acusó a Movimiento Ciudadano de facilitar la reforma electoral anunciada por el gobierno

CDMX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó de “traición” el respaldo de Movimiento Ciudadano a la reforma electoral y señaló que, con ese apoyo, el bloque mayoritario ya tendría los votos para procesar los cambios en el Congreso.

El pronunciamiento se dio en conferencia de prensa previa a la reunión plenaria de los grupos parlamentarios priistas, en un contexto en el que la propia Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que el proyecto de reforma electoral se dará a conocer en la segunda semana de febrero.

En sus declaraciones, Moreno sostuvo que el respaldo de MC responde a un “cálculo político” y centró sus señalamientos en el fundador de ese partido, Dante Delgado, a quien llamó “traidor” y “esquirol”, al acusarlo de negociar con el gobierno para avalar la iniciativa.

El dirigente priista afirmó que su partido no avalará la reforma y rechazó el argumento de que el objetivo sea reducir costos de la política; planteó que “sale más barato una democracia cara que una dictadura gratuita”, al insistir en que el debate debe centrarse en derechos, libertades y respeto a instituciones.

Como antecedente, Moreno recordó que el PRI impulsó reformas vinculadas a la transición democrática, y refirió momentos como la reforma de 1996 y la pérdida de mayorías legislativas y de la Presidencia en 2000. En ese marco, también mencionó que su partido inició la legislatura con 37 diputados y 13 senadores, aunque reconoció renuncias y un “desgaste natural” de los partidos.

En cuanto a reacciones y estrategia política, el priista descartó convocar a protestas en las calles con el argumento de que “la gente tiene miedo” por la inseguridad; dijo que su ruta será denunciar en tribuna, alentar la participación electoral en 2027 y reiterar el rechazo a la reforma.

En materia de política exterior, Moreno afirmó que el gobierno mexicano está bajo presiones internacionales y sostuvo que su partido respalda que Estados Unidos “participe” en destruir al crimen organizado en México, al comparar esa postura con decisiones previas de cooperación internacional en otros ámbitos.

El posicionamiento del PRI se inscribe en el debate previo a la presentación formal de la iniciativa electoral y en una discusión paralela sobre cooperación en seguridad, en la que Moreno colocó como eje la contienda legislativa y el enfoque de alianzas que, dijo, definirán el curso de la reforma. Con información de La Jornada

