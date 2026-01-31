‘Que EU destruya al narco’: Moreno apoya intervención y acusa ‘traición’ de MC

CDMX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó de “traición” el respaldo de Movimiento Ciudadano a la reforma electoral y señaló que, con ese apoyo, el bloque mayoritario ya tendría los votos para procesar los cambios en el Congreso.

El pronunciamiento se dio en conferencia de prensa previa a la reunión plenaria de los grupos parlamentarios priistas, en un contexto en el que la propia Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que el proyecto de reforma electoral se dará a conocer en la segunda semana de febrero.

En sus declaraciones, Moreno sostuvo que el respaldo de MC responde a un “cálculo político” y centró sus señalamientos en el fundador de ese partido, Dante Delgado, a quien llamó “traidor” y “esquirol”, al acusarlo de negociar con el gobierno para avalar la iniciativa.

El dirigente priista afirmó que su partido no avalará la reforma y rechazó el argumento de que el objetivo sea reducir costos de la política; planteó que “sale más barato una democracia cara que una dictadura gratuita”, al insistir en que el debate debe centrarse en derechos, libertades y respeto a instituciones.

Como antecedente, Moreno recordó que el PRI impulsó reformas vinculadas a la transición democrática, y refirió momentos como la reforma de 1996 y la pérdida de mayorías legislativas y de la Presidencia en 2000. En ese marco, también mencionó que su partido inició la legislatura con 37 diputados y 13 senadores, aunque reconoció renuncias y un “desgaste natural” de los partidos.

En cuanto a reacciones y estrategia política, el priista descartó convocar a protestas en las calles con el argumento de que “la gente tiene miedo” por la inseguridad; dijo que su ruta será denunciar en tribuna, alentar la participación electoral en 2027 y reiterar el rechazo a la reforma.

En materia de política exterior, Moreno afirmó que el gobierno mexicano está bajo presiones internacionales y sostuvo que su partido respalda que Estados Unidos “participe” en destruir al crimen organizado en México, al comparar esa postura con decisiones previas de cooperación internacional en otros ámbitos.