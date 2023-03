¿Qué impide a Carla Humphrey seguir en la carrera por la presidencia del INE?

CDMX.- El Comité Técnico Evaluador (CTE), órgano encargado de seleccionar a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó en la primera etapa del proceso la solicitud de Carla Humphrey para presidir el instituto.

La vocera de este organismo, María Esther Azuela, mencionó que la aspirante tiene un impedimento constitucional fundamentado en el artículo 41 de la Constitución Mexicana en el que señala que los consejeros electorales no podrán reelegirse ni ocupar un cargo por más de nueve años.

TE PUEDE INTERESAR: Baja ritmo la reducción de casos covid-19, informa López-Gatell

En defensa a su postulación, la consejera electoral anunció la impugnación a la negativa del CTE con el fin de volver a subirse a la contienda para suceder al consejero Lorenzo Córdova Vianello.

Humphrey argumentó que no se trata de una reelección porque no se encuentra en la parte final de su periodo como consejera, no aspira a una consejería y busca competir por otro cargo, que es la presidencia del INE.

“Llevo dos años y medio de los nueve años por los que se me designaron para ocupar esta consejería; por tanto no estoy al final de mi mandato, no pretendo reelegirme, no estoy aspirando al cargo de consejera electoral que ya ostento, sino un cargo distinto”, explicó en una entrevista para el diario El Universal.

PERFILAN RECHAZO

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, presentará un proyecto que confirmaría la decisión del Comité Técnico de Evaluación, de dejar fuera del proceso a la consejera Carla Humphrey.

La Sala Superior del TEPJF debatirá el documento en el que se expone que los cargos de consejería electoral y consejería para la presidencia son equiparables para el impedimento de reelección, ya que ambas integran el Consejo General.

TE PUEDE INTERESAR: Disparará Tesla salarios en Nuevo León entre un 20 y 25%, asegura Samuel García

“Los planteamientos de la consejera son infundados, ya que la prohibición de reelección prevista en la Constitución general impide que una persona en funciones electorales del INE pueda aspirar a otro cargo del Consejo General de ese Instituto, incluyendo la presidencia”, indica el proyecto.

Mencionó que si bien no se ha analizado en la Sala Superior un caso de reelección, sí se tienen precedentes de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES).

La consejera Humphrey, tras conocer el proyecto, solicitó que el magistrado presidente Rodríguez Mondragón se abstenga de intervenir en la resolución del caso por una “enemistad manifiesta” contra su persona.