‘Que no sea un circo’: MC advierte sobre politización en la nueva Fiscalía

CDMX.- Movimiento Ciudadano (MC) llamó a no politizar la discusión sobre la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, al considerar que el nombramiento no debe convertirse en una disputa mediática, sino enfocarse en la consolidación de un nuevo diseño institucional que garantice autonomía y paz en la procuración de justicia.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la designación de Godoy fue una decisión exclusiva de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de la terna enviada, por lo que —dijo— el país debe mirar más allá de los perfiles individuales y de su cercanía con los colores partidistas.

“Los países no se transforman por los nombres, se transforman por el diseño de sus instituciones. Los nombramientos en la Fiscalía son responsabilidad de la presidenta, y nosotros no vamos a politizar un tema tan sensible”, expresó el líder emecista ante medios de comunicación.

Añadió que Movimiento Ciudadano observará el desempeño de quien resulte designada con base en resultados. “Lo que importa no es la cercanía con un gobierno, sino los resultados, la autonomía real y la capacidad de garantizar justicia y paz”, puntualizó.

Máynez subrayó que México debe concentrarse en fortalecer sus instituciones antes que en debatir sobre perfiles específicos, y recordó que incluso ministros designados por administraciones pasadas han mostrado independencia en su actuación. En ese sentido, reiteró el rechazo de su partido a prácticas que vulneren la autonomía, como la llamada “renuncia simulada” del exfiscal.

En otro tema, Movimiento Ciudadano descartó reabrir la discusión sobre alianzas partidistas rumbo a los comicios de 2027, al asegurar que su estrategia será competir con candidaturas propias y posicionarse como una alternativa frente a Morena, sin depender de acuerdos con otros institutos políticos.

El dirigente emecista afirmó que la apuesta del partido será impulsar perfiles ciudadanos y evitar las coaliciones tradicionales, al considerar que estas concentran decisiones en cúpulas y reducen los espacios de participación social.

Asimismo, precisó que, aunque mantienen diálogo con distintos actores políticos y sociales, estos acercamientos no están orientados a la construcción de pactos electorales, sino a encontrar coincidencias en proyectos de país.

Finalmente, el partido adelantó que trabaja en una reconfiguración interna para fortalecer su presencia nacional y construir una oferta electoral competitiva con perfiles emergentes, al insistir en que Morena “no es invencible” y que los próximos procesos podrían abrir un nuevo equilibrio de fuerzas. Con información de El Universal