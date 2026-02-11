‘Rasuran a los desaparecidos’: Gobierno de Sheinbaum está manipulando las cifras de seguridad, acusa Loret de Mola

CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, está manipulando las cifras de homicidios y desapariciones, con el fin de sostener la narrativa de que la inseguridad está disminuyendo. Sin embargo, advierte, su estrategia no está funcionando.

En su columna Historias de Reportero de hoy, el editorialista señala que, “como por arte de magia, en dos meses las desapariciones del país bajaron 37 por ciento. Eso marcan los datos oficiales. ¡En dos meses! No es la realidad, es una ‘depuración’ de las cifras”.

Expone que la reducción de casos de desaparición registrada entre noviembre de 2025 y enero de 2026 en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda no es un reflejo real de una mejora en materia de seguridad, sino que corresponde a una estrategia de manipulación. “O sea, ¡los van a rasurar! Corrijo: ya empezaron a rasurar a los desaparecidos”, escribió.

Acusa que desde la administración de Sheinbaum “alinearon la cifra de homicidios con la de desapariciones”, cuyos casos habían registrado un “aumento asombroso”.

La crítica la hace el periodista luego de que la Presidenta presumió, en su conferencia mañanera de ayer, que los homicidios han bajado 42 por ciento en lo que va de su gobierno.

“Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026”, afirmó la mandataria, quien también mencionó que pronto se presentará la información de los desaparecidos, porque actualmente, aseguró, la plataforma oficial presenta “problemas” y registros incompletos –sin apellidos, fechas o lugares precisos–, por lo que se trabaja en una depuración de datos.

“Tenemos pendiente el informe de desaparecidos. Estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información”, refirió.