‘Rasuran a los desaparecidos’: Gobierno de Sheinbaum está manipulando las cifras de seguridad, acusa Loret de Mola
Denuncia el periodista una estrategia para ajustar números de homicidios y desapariciones, más que un trabajo para resolver la crisis de inseguridad, cuya narrativa estadística choca con la percepción ciudadana
CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, está manipulando las cifras de homicidios y desapariciones, con el fin de sostener la narrativa de que la inseguridad está disminuyendo. Sin embargo, advierte, su estrategia no está funcionando.
En su columna Historias de Reportero de hoy, el editorialista señala que, “como por arte de magia, en dos meses las desapariciones del país bajaron 37 por ciento. Eso marcan los datos oficiales. ¡En dos meses! No es la realidad, es una ‘depuración’ de las cifras”.
Expone que la reducción de casos de desaparición registrada entre noviembre de 2025 y enero de 2026 en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda no es un reflejo real de una mejora en materia de seguridad, sino que corresponde a una estrategia de manipulación. “O sea, ¡los van a rasurar! Corrijo: ya empezaron a rasurar a los desaparecidos”, escribió.
Acusa que desde la administración de Sheinbaum “alinearon la cifra de homicidios con la de desapariciones”, cuyos casos habían registrado un “aumento asombroso”.
La crítica la hace el periodista luego de que la Presidenta presumió, en su conferencia mañanera de ayer, que los homicidios han bajado 42 por ciento en lo que va de su gobierno.
“Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026”, afirmó la mandataria, quien también mencionó que pronto se presentará la información de los desaparecidos, porque actualmente, aseguró, la plataforma oficial presenta “problemas” y registros incompletos –sin apellidos, fechas o lugares precisos–, por lo que se trabaja en una depuración de datos.
“Tenemos pendiente el informe de desaparecidos. Estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información”, refirió.
Incrementa más del 200% el número de desaparecidos.— José Díaz (@JJDiazMachuca) February 10, 2026
Como cuando los desapareció AMLO del registro.
Vamos a hacer una depuración (ocultar) porque algunos solo tienen nombre, no cuentan ni con domicilio y ni siquiera se investigó: Claudia Sheinbaum (@Claudiashein). pic.twitter.com/XTBHTMMysE
ADVIRTIÓ LORET DESDE HACE UN AÑO OCULTAMIENTO DE HOMICIDIO
Loret de Mola recordó que desde febrero del año pasado advirtió sobre una posible manipulación de cifras para ocultar homicidios con desapariciones, pues mientras los primeros bajaban, los otros iban en aumento.
“Desde hace un año en estas Historias de Reportero (12 de febrero, ‘Una verdad, una mentira y una evidencia’) documenté que las propias cifras oficiales evidenciaban un aumento asombroso en el número de personas desaparecidas: ‘En la mañanera presumen que hay una reducción del 24 por ciento en los homicidios dolosos de 2018 a 2025. No dicen que las desapariciones subieron 122 por ciento en el mismo periodo. ¿No le suena a farsa?’”, recuerda.
Desde entonces, añade, la Presidenta prometió abordar el tema de los desaparecidos, pero sólo “le ha ido dando largas” y “casi se cumple un año y no lo ha hecho”.
Para el periodista, el ajuste reciente en las cifras de desapariciones busca “alinear” los datos con los homicidios: “en dos meses alinearon la cifra de homicidios con la de desapariciones”, apunta al subrayar que ahora ambas variables muestran reducciones similares (42 por ciento en homicidios y 37 por ciento en desapariciones).
NARRATIVA DE SEGURIDAD NO ESTÁ FUNCIONANDO EN LA PERCEPCIÓN CIUDADANA
Para el periodista Carlos Loret de Mola el principal obstáculo para la narrativa oficial sobre la reducción de la inseguridad es la percepción ciudadana, que “no está creyéndose las cifras que repite incansablemente la Presidenta en la mañanera”.
“Ya nomás les falta alinear una cosa: la percepción de la gente”, ironiza.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, durante el último año la percepción de inseguridad ha mostrado un incremento en diversas ciudades del país, pese a los reportes oficiales de disminución en delitos de alto impacto.
Actualmente, a nivel nacional, el 63.8 por ciento de la población adulta en México considera inseguro vivir en su ciudad.
“El aumento del miedo ha sido sistemático (...) La metralla de números y gráficas que buscan convencer a los mexicanos de que el país es muchísimo más seguro no está logrando su objetivo”, dice el columnista al respecto.
Expone que el choque de la narrativa oficial y la percepción ciudadana se da con los episodios de violencia cotidianos, como las desapariciones múltiples, asesinatos colectivos y crímenes cometidos en espacios públicos.
“(Es) difícil modular la percepción cuando los casos de violencia son cada vez más escandalosos: desaparecidos por racimos, asesinatos de a diez en diez, delitos cometidos en sitios cada vez más cotidianos”, asevera.
