Realiza EU en México operativos unilaterales contra cárteles... y narcopolíticos: Riva Palacio

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/ 21 abril 2026
    Realiza EU en México operativos unilaterales contra cárteles... y narcopolíticos: Riva Palacio
    Aunque oficialmente se negó la participación de presuntos agentes estadounidenses en el operativo donde se desmantelaron seis narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua, Riva Palacio asegura que en esa entidad hay “cooperación estatal” con Estados Unidos. ESPECIAL

Los operativos de Washington han quedado al descubierto tras el incidente en Chihuahua. De acuerdo con el periodista, EU opera al menos en cuatro estados contra los narcos debido a la inacción por parte de Sheinbaum para investigar a políticos ligados al crimen

CDMX.- Las agencias de Estados Unidos sí operan clandestinamente en México contra los cárteles de las drogas, mientras cercan a políticos vinculados con el narco, en al menos cuatro estados, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

Las operaciones unilaterales por parte de Washington habrían quedado al descubierto este fin de semana, tras el accidente registrado en Chihuahua, donde fallecieron dos oficiales mexicanos y dos agentes estadounidenses. Aunque más tarde la Fiscalía estatal aseguró que no eran agentes, sino instructores de la embajada de EU.

https://vanguardia.com.mx/opinion/operaciones-unilaterales-de-eu-en-territorio-mexicano-DG20152742

De acuerdo con lo revelado por Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”, con base en fuentes de inteligencia estadounidenses, EU estaría operando en cuatro estados claves: Michoacán, Jalisco, Baja California Sur y Chihuahua. En el caso de esta última entidad, “se ha dado la cooperación estatal”.

“Información que ha trascendido de fuentes de inteligencia estadounidenses apunta a operaciones unilaterales en cuando menos cuatro estados: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Michoacán”, refiere en su columna.

El caso de Chihuahua, advierte, expone una posible violación a la seguridad nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera desconocer la participación de estos presuntos agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde fueron desmantelados seis narcolaboratorios.

Incluso Sheinbaum ordenó una investigación debido a que la colaboración con agencias extranjeras es facultad de la Federación y no de los estados.

“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en México. Entonces, estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos”, mencionó en la conferencia de prensa de este lunes.

Riva Palacio además califica como tardía la reacción de la presidenta mexicana, cuando desde el domingo el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, lamentó en sus redes sociales las muertes, “subrayando que esas tragedias recuerdan los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad de los dos países”.

“Esa notificación, confirmando la participación de agentes estadounidenses, circuló durante más de 30 horas sin una versión contrastada por Palacio Nacional”, refiere.

SHEINBAUM FUE ADVERTIDA DE QUE PROCEDERÍAN UNILATERALMENTE

Riva Palacio expone que las “acciones unilaterales estadounidenses no son una novedad”, pero tampoco habían sido del desconocimiento de los presidentes, al menos en 10 años, quienes sabían “de los agentes que habían entrado sin cobertura diplomática y sus casas de seguridad” en México.

“En ocasiones, realizaban operaciones sin acompañamiento de agentes mexicanos, pero nunca, cuando menos en décadas, se despertaba la Presidencia sin saber lo que había sucedido en la víspera en el país”, detalla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-pide-informe-a-chihuahua-por-operativo-con-embajada-de-eu-y-revisa-posible-violacion-legal-FH20149149

Una de las razones, de acuerdo con el periodista, por la cual los agentes estadounidenses están actuando al margen del Gobierno Federal, pese a la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, es la “creciente exasperación con la Presidencia por su inacción en iniciar investigaciones sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado”.

Incluso asegura que durante meses estuvieron presionando al gobierno de Sheinbaum para que abriera indagatorias contra políticos ligados a organizaciones del narcotráfico, y que la presidenta ya estaba advertida de que “si no actuaba, comenzarían a proceder unilateralmente”.

Por lo que el periodista asegura que las acciones unilaterales no son sólo contra los cárteles, sino que también “están cercando a políticos del régimen”, lo que se inscribe en el contexto de las sanciones por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero, así como la cancelación de visas a “75 personas que son familiares, cercanos o socios en negocios vinculados con el Cártel de Sinaloa”, cuyos nombres no fueron revelados por la cancillería estadounidense.

“La semana pasada, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sancionó a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero, incluido el abogado Juan Pablo Penilla, a quien identificó como el enlace clave del Cártel del Noreste con el exjefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, ‘El Z-40’, que tiene fuertes lazos con varios de los más altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, detalla.

¿LOS CHAPITOS, DETRÁS DEL DESMANTELAMIENTO DE NARCOLABORATORIOS?

Riva Palacio también atribuye a Los Chapitos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, presos en Estados Unidos, el desmantelamiento de narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa de los últimos meses.

“La información sobre los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa, que han sido desmantelados y asegurados en los últimos meses, fue proporcionada por Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como parte del acuerdo con Estados Unidos... También han estado revelando los nombres de políticos, abogados, empresarios y periodistas vinculados con esa organización criminal, algunos de los cuales ya han perdido sus visas”, asegura en su columna “Estrictamente Personal”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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