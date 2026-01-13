Red de pistas aérea del CJNG sale a la luz tras captura en Nayarit

CDMX.- Autoridades federales localizaron una red de pistas clandestinas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en puntos estratégicos de Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas, tras la captura de un operador logístico de la organización, informaron autoridades.

Los trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal permitieron identificar esa infraestructura aérea no autorizada utilizada para el traslado de cargamentos ilícitos, principalmente drogas procedentes de Centroamérica.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 4 presuntos integrantes del CJNG

Según los informes oficiales, las pistas clandestinas facilitaban el uso de aeronaves ligeras para mover estupefacientes y eran parte de la logística operativa de Luis Ignacio “N”, alias “El Cárdenas”, presunto operador financiero y logístico del CJNG, detenido recientemente en un operativo en Tepic, Nayarit.

En acciones simultáneas en Zapopan, Jalisco, elementos federales también capturaron a otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos José Gabriel Soto Martínez, alias “Bravo”, señalado como jefe de plaza en áreas de la zona metropolitana de Guadalajara, así como a dos sujetos identificados como Carlos “N” y Mauricio “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Seguros no deben subir pese a ajustes fiscales, advierte Sheinbaum

Durante los cateos y aseguramientos, las fuerzas federales decomisaron dosis de presunta cocaína y metanfetamina, armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo, además de cinco vehículos de diferentes modelos, como parte del impacto operativo sobre la cadena de suministro del grupo delictivo.

Las autoridades destacaron que el seguimiento prolongado de patrones de movilidad y labores de campo fueron fundamentales para identificar y desarticular esta infraestructura clandestina, que operaba en una región clave para las rutas de trasiego de drogas. Con información de El Universal