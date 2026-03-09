Redadas en tres municipios dejan nueve detenidos; aseguran fusiles, explosivos y ‘monstruos’ artesanales

Noticias
/ 9 marzo 2026
    Redadas en tres municipios dejan nueve detenidos; aseguran fusiles, explosivos y ‘monstruos’ artesanales
    En Culiacán, tras denuncias anónimas sobre personas armadas afuera de un domicilio. ESPECIAL
El Universal
El Universal

Entre lo incautado se reportan explosivos, cartuchos y unidades presuntamente modificadas para uso de grupos delictivos

CDMX.- En acciones implementadas por fuerzas federales en tres municipios, se logró la detención de nueve personas del sexo masculino y el aseguramiento de fusiles automáticos, cargadores, chalecos tácticos, explosivos y unidades con blindaje artesanal, de acuerdo con reportes de autoridades militares.

En Culiacán, tras denuncias anónimas sobre personas armadas afuera de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, elementos militares capturaron a siete civiles. En el lugar se localizaron nueve armas de fuego, entre ellas fusiles automáticos, así como 42 cargadores abastecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Sube a 887 la evacuación de mexicanos en Medio Oriente; SRE mueve operación en Irán a Azerbaiyán

Además, se aseguraron mil 260 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversos equipos, un vehículo con blindaje de fábrica con reporte de robo y un inmueble donde se presume se ocultaban.

En una segunda acción, personal de la Guardia Nacional, durante labores de reconocimiento por la colonia Lomas de Rodriguera, observó a un hombre que intentó huir corriendo. Fue alcanzado y, al revisarlo, se le encontró un arma de fuego, cinco cargadores y cinco cartuchos útiles.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada

En operativos distintos efectuados por elementos del Ejército en los poblados de Chilillos y Buenavista, en el municipio de Rosario, fueron aseguradas dos unidades automotrices con blindaje artesanal. Una de ellas era conducida por un civil que logró darse a la fuga luego de abandonar el vehículo; en una mochila se localizó un artefacto explosivo.

La segunda unidad, cuyo blindaje habría sido modificado por presuntos integrantes de grupos de la delincuencia organizada, fue abandonada al percatarse de la presencia de los militares, quienes procedieron a su retención.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum prevé concluir en dos meses planta de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas

En el poblado de la Capilla del Taxte, en el municipio de Concordia, durante un patrullaje, elementos del Ejército detectaron un campamento improvisado presuntamente utilizado por grupos delictivos. Al aproximarse, fueron atacados a balazos por un civil y respondieron la agresión.

Los militares sometieron al presunto agresor y lo detuvieron; se informó que tenía en su poder tres rifles automáticos, mil 16 cartuchos útiles, seis chalecos tácticos y diez placas balísticas.

