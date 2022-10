Reforma electoral es para que los jóvenes no sufran imposiciones, asegura AMLO

Palacio Nacional. En vísperas de la posible discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó su importancia para desterrar los fraudes electorales del país.

“La reforma electoral es muy importante para que se destierre el fraude, que ya quede como anécdota y que los jóvenes ya no tengan que padecer de estas imposiciones como lo del tapado y todo esto que es parte de la picaresca de la política mexicana”, sostuvo en conferencia de prensa.

El mandatario argumentó que este método antidemocrático se ha convertido en “sinónimo de México”.

“¿Ustedes creen que en Costa Rica van a estar pensando en que deben cuidar las casillas para que no haya fraude? Hubo elecciones en Brasil, Colombia, Chile, ¿escucharon algo sobre fraude? No, ese era un asunto que nos avergonzaba, casi sinónimo de México, de su política de siempre”, acusó.

Por ello, comentó que no es “poca cosa” terminar con estas prácticas y exigir que la autoridad electoral sea “imparcial, recta e íntegra”.

“Hace como un año de repente saca una resolución el Tribunal Electoral en un sentido y luego cambia la resolución en otro completamente opuesto, primero resuelve que no iban a quitar a unos candidatos y le envía su dictamen al consejo del INE, no le hace caso y el Tribunal cambia su criterio y les quita las candidaturas, sin ninguna justificación porque no es un asunto legal”, recordó.

El mandatario acusó a las autoridades electorales de actuar por consigna e insistió en cambiar la situación con la reforma.

“Eso hay que corregirlo, y así muchas otras cosas, hacer valer la democracia como forma de vida y como sistema político”, subrayó.