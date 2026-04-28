Repatriados recibirán atención médica del IMSS por decreto federal

CDMX.- El Diario Oficial de la Federación publicó este martes el decreto para otorgar seguridad social a personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos en 2026 y a sus beneficiarios legales. El decreto establece que la incorporación se realizará “por razones humanitarias y solidarias” al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las personas repatriadas accederán a prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, de acuerdo con lo publicado en el documento oficial. Las prestaciones contemplan asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica para la población beneficiaria.

El beneficio tendrá una duración de hasta tres meses, aunque podrá concluir de manera anticipada si la persona se incorpora a un empleo formal. El decreto también prevé que la cobertura termine antes del plazo señalado si la persona decide incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá identificar a la población beneficiaria y definir la modalidad de aseguramiento equiparable para otorgar las prestaciones correspondientes. El IMSS también tendrá que financiar los costos y establecer mecanismos de compensación con entes públicos que brindan atención médica a personas no derechohabientes. El decreto entrará en vigor el 29 de abril y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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