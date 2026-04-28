Repatriados recibirán atención médica del IMSS por decreto federal

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/ 28 abril 2026
    Repatriados recibirán atención médica del IMSS por decreto federal
    El gobierno federal incorporará al régimen obligatorio del IMSS a personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos. ESPECIAL
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La medida tendrá vigencia durante 2026 y cubrirá prestaciones médicas para beneficiarios legales

CDMX.- El Diario Oficial de la Federación publicó este martes el decreto para otorgar seguridad social a personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos en 2026 y a sus beneficiarios legales.

El decreto establece que la incorporación se realizará “por razones humanitarias y solidarias” al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Las personas repatriadas accederán a prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, de acuerdo con lo publicado en el documento oficial.

Las prestaciones contemplan asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica para la población beneficiaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-exalcalde-de-tlachichuca-puebla-designo-a-su-mama-como-suplente-DD20327433

El beneficio tendrá una duración de hasta tres meses, aunque podrá concluir de manera anticipada si la persona se incorpora a un empleo formal.

El decreto también prevé que la cobertura termine antes del plazo señalado si la persona decide incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sheinbaum-plantea-quitar-curvas-al-tren-interoceanico-despues-de-tragedia-de-2025-DD20326050

El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá identificar a la población beneficiaria y definir la modalidad de aseguramiento equiparable para otorgar las prestaciones correspondientes.

El IMSS también tendrá que financiar los costos y establecer mecanismos de compensación con entes públicos que brindan atención médica a personas no derechohabientes.

El decreto entrará en vigor el 29 de abril y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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