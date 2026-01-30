Reportan 138 jornadas por la paz en Baja California y 481 armas canjeadas en desarme

TIJUANA, BC.-Para aumentar la paz en Baja California, el gobierno de México reportó la realización de 138 jornadas en los distintos municipios de la entidad, con la participación de 26 mil 951 personas en talleres de prevención, ferias de paz, murales, caminatas y actividades deportivas y culturales, principalmente dirigidas a jóvenes.

En representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Segob, Rocío Bárcena Molina, informó que las mesas de paz sesionaron en 320 ocasiones y fueron encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

La funcionaria señaló que también se realizaron mil 600 mesas en las cinco regiones, lo que permitió generar 984 acuerdos orientados a resolver problemáticas de gobernabilidad y seguridad, y destacó la difusión de la cartilla de derechos para las mujeres.

“Difundimos con mucho gusto la cartilla de derechos para las mujeres (...) Decir que la gobernadora Marina del Pilar encabeza las mesas y también participa rotativamente en algunas regionales donde operan la participación decidida de presidentas y presidentes municipales”, explicó.

Como antecedente inmediato, durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Baja California, Bárcena indicó que en octubre de 2025 se instalaron siete consejos de paz y justicia cívica estatal y municipal, con el objetivo de impulsar la resolución pacífica de conflictos.

En cuanto a reacciones y resultados en territorio, afirmó que el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), impulsó acciones específicas en Tijuana, considerado municipio prioritario, donde se brindaron 126 mil 672 atenciones a la población.

Detalló que en 36 colonias se realizaron 15 mil visitas casa por casa y se instalaron comités de paz locales con 39 ferias de paz; además, señaló que se llevó a cabo un primer censo nocturno para personas en situación de calle, con participación de 400 servidores públicos, para identificar necesidades.

En el panorama general, Bárcena informó que más de 100 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban se integraron al programa Jóvenes Sembradores de Paz; añadió que a través de la Secretaría de Cultura se realizó un concierto de Residente en Tijuana con más de 53 mil asistentes, y que en cuatro municipios se instalaron módulos de “Sí al desarme, sí a la paz”, donde la población intercambió de forma anónima 481 armas de fuego.