Regresan por miles: INM recibe a 142 mil repatriados y despliega módulos en la frontera

CDMX.- Durante 2025, y a través del Programa de Repatriación Digna, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a 142 mil 706 connacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos, e informó que se brindaron alternativas para su reinserción social y económica mediante coordinación entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada.

En un comunicado, la institución señaló que cuenta con 11 módulos de Repatriación instalados en cinco estados colindantes con Estados Unidos, a fin de ofrecer atención y acompañamiento a quienes retornan al país por distintos puntos de la frontera norte.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX

El INM también reportó que, en sus módulos ubicados en terminales aéreas, terrestres y marítimas, sus agentes registraron el ingreso regular de 46 millones 707 mil 328 personas, entre nacionales y extranjeras, como parte del control migratorio y de movilidad en puntos de internación.

En el mismo periodo, el Instituto indicó que emitió 282 mil 063 documentos autorizados o expedidos a personas extranjeras para regularizar su estancia en territorio nacional, como parte de los trámites migratorios que administra la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: En temporada decembrina, Ángeles Verdes atiende más fallas y empuja cultura de prevención

Por otra parte, el INM informó que el personal del Grupo Beta proporcionó atención a 91 mil personas, nacionales y extranjeras, durante su tránsito por el país; adicionalmente, se orientó a 179 mil 137 personas en la frontera norte y a 12 mil 665 en la frontera sur.

En materia de protección a población menor de edad, la institución señaló que durante 2025 sus 563 Oficiales de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables brindaron asistencia a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración: 14 mil 655 viajaban acompañados de una persona adulta y mil uno lo hacían sin compañía.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

En el rubro de atención a connacionales durante temporadas de alta movilidad, el Programa Héroes Paisanas y Paisanos reportó la atención a 2 millones 229 mil 821 personas, con apoyo de mil 497 observadores, mientras que, en capacitación, se contabilizaron 7 mil 696 participaciones en cursos obligatorios en materia de derechos humanos.

Finalmente, el INM indicó que 2 mil 455 Agentes Federales de Migración participaron en cursos de formación sustantiva y que mil 76 servidores públicos fueron capacitados en temas de Protección Civil, como parte del fortalecimiento institucional. Con información de El Universal