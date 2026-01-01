Regresan por miles: INM recibe a 142 mil repatriados y despliega módulos en la frontera

/ 1 enero 2026
    Regresan por miles: INM recibe a 142 mil repatriados y despliega módulos en la frontera
    El Instituto indicó que emitió 282 mil 063 documentos autorizados o expedidos a personas extranjeras para regularizar su estancia en territorio nacional. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El balance anual de Migración deja ver el tamaño de la operación en fronteras, aeropuertos y rutas de tránsito

CDMX.- Durante 2025, y a través del Programa de Repatriación Digna, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a 142 mil 706 connacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos, e informó que se brindaron alternativas para su reinserción social y económica mediante coordinación entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada.

En un comunicado, la institución señaló que cuenta con 11 módulos de Repatriación instalados en cinco estados colindantes con Estados Unidos, a fin de ofrecer atención y acompañamiento a quienes retornan al país por distintos puntos de la frontera norte.

El INM también reportó que, en sus módulos ubicados en terminales aéreas, terrestres y marítimas, sus agentes registraron el ingreso regular de 46 millones 707 mil 328 personas, entre nacionales y extranjeras, como parte del control migratorio y de movilidad en puntos de internación.

En el mismo periodo, el Instituto indicó que emitió 282 mil 063 documentos autorizados o expedidos a personas extranjeras para regularizar su estancia en territorio nacional, como parte de los trámites migratorios que administra la dependencia.

Por otra parte, el INM informó que el personal del Grupo Beta proporcionó atención a 91 mil personas, nacionales y extranjeras, durante su tránsito por el país; adicionalmente, se orientó a 179 mil 137 personas en la frontera norte y a 12 mil 665 en la frontera sur.

En materia de protección a población menor de edad, la institución señaló que durante 2025 sus 563 Oficiales de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables brindaron asistencia a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración: 14 mil 655 viajaban acompañados de una persona adulta y mil uno lo hacían sin compañía.

En el rubro de atención a connacionales durante temporadas de alta movilidad, el Programa Héroes Paisanas y Paisanos reportó la atención a 2 millones 229 mil 821 personas, con apoyo de mil 497 observadores, mientras que, en capacitación, se contabilizaron 7 mil 696 participaciones en cursos obligatorios en materia de derechos humanos.

Finalmente, el INM indicó que 2 mil 455 Agentes Federales de Migración participaron en cursos de formación sustantiva y que mil 76 servidores públicos fueron capacitados en temas de Protección Civil, como parte del fortalecimiento institucional. Con información de El Universal

