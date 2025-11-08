Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional

/ 8 noviembre 2025
    Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
    El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano. /FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la labor de las y los diplomáticos mexicanos en la promoción de la política exterior y la defensa de los connacionales en el mundo

CDMX.- En el marco del Día de la Persona Diplomática Mexicana, conmemorado este 8 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rindió homenaje al personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) por su compromiso, vocación y entrega en la representación de México en el mundo.

La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, subrayó que esta fecha reconoce la labor de quienes trabajan desde embajadas, consulados y oficinas centrales “con lealtad y profesionalismo al servicio del pueblo de México”.

“Gracias a su labor cotidiana, se fortalecen los lazos de amistad, se promueve la cooperación internacional y se proyectan los valores y principios de nuestra política exterior”, destacó la Cancillería a través de un comunicado.

La celebración recuerda la creación, en 1821, de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, considerada el antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano, primer cuerpo civil de carrera del país y piedra angular de la diplomacia moderna.

Juan Ramón de la Fuente resaltó que el SEM se ha fortalecido mediante diversas acciones, alineadas con los principios de la Política Exterior Feminista impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar la defensa de los connacionales y promover la igualdad de género dentro del cuerpo diplomático.

El titular de la SRE añadió que el fortalecimiento del Servicio Exterior responde al compromiso de mantener una política exterior independiente, humanista y solidaria, capaz de representar la voz de México en los foros internacionales más relevantes.

En la misma conmemoración, distintos consulados se sumaron al reconocimiento. El Consulado de México en Atlanta, dirigido por Rafael Laveaga, expresó: “Siempre para ti, siempre a la orden”, y destacó la vocación de servicio de su equipo consular.

Asimismo, Carlos Quesnel, cónsul de México en Portland, Oregon, rindió homenaje “a los valiosos colegas del SEM con los que he tenido oportunidad de colaborar durante tantos años, representando dignamente a México y protegiendo a nuestros connacionales”.

Cada 8 de noviembre, las embajadas y consulados de México en el mundo celebran esta fecha con actos de reconocimiento al personal diplomático y administrativo que forma parte del Servicio Exterior, institución que desde hace más de dos siglos ha sido clave en la proyección internacional del país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

