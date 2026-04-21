Rosa Icela asegura ‘diálogo respetuoso’ con la ONU; abordaron búsqueda, víctimas y migración

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la reunión que sostuvo el lunes con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue positiva y se desarrolló en un tono de intercambio respetuoso. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez señaló que al funcionario de Naciones Unidas se le expuso el “gran sistema” de derechos humanos en México.

“El resultado fue positivo; fue un diálogo respetuoso (...). Hablamos, digamos, de todos los temas, y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas (...). Le manifestamos la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas”, dijo. La titular de la Segob añadió que también se abordaron protocolos en materia de derechos, incluida la libre manifestación de las ideas en la vía pública. “Hablamos también sobre protocolos que tenemos en materia, por ejemplo de los derechos a la libre manifestación de las ideas en la calle. En fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda (...)”, afirmó.

Rodríguez indicó que también escucharon comentarios por parte de la ONU sobre el trabajo que se lleva a cabo en México y referencias comparativas con otros países. “Pero estuvo atento y muy receptivo, y nosotros también a sus palabras”, expresó. Sobre el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la secretaria reiteró el rechazo del gobierno de México y sostuvo que esa postura fue planteada en el intercambio, aunque señaló que la relación con los organismos del sistema de Naciones Unidas seguirá.

“Ahí no hubo así como un tema, pero nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas”, concluyó.

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