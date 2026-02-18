Rumbo al Mundial 2026, PT alerta falta de estrategia contra explotación sexual infantil y exige protocolos

/ 18 febrero 2026
    Rumbo al Mundial 2026, PT alerta falta de estrategia contra explotación sexual infantil y exige protocolos
    La propuesta plantea adicionar un artículo 106 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El grupo presentó una iniciativa para activar protocolos y medidas reforzadas durante eventos masivos con alta afluencia turística

CDMX.- Senadores del Partido del Trabajo (PT) reconocieron que, a cuatro meses del Mundial de Futbol 2026 y ante la llegada de miles de turistas y visitantes extranjeros, México no cuenta con un plan ni con instrumentos legales específicos para combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores.

En ese contexto, organizaciones defensoras de la niñez señalaron que, a diferencia de otros países como Colombia —que mantiene campañas permanentes con mensajes preventivos y canales de denuncia en puntos de alta afluencia—, en México no se observa una estrategia equivalente y persisten focos de riesgo en zonas identificadas por su problemática.

TE PUEDE INTERESAR:

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, planteó en tribuna que, ante la condición de México como una de las sedes del Mundial, debe discutirse si el país está preparado para recibir a los visitantes, garantizar seguridad y, en particular, proteger a niñas, niños y adolescentes frente a delitos asociados a grandes concentraciones.

La legisladora sostuvo que el Mundial 2026 representa una movilización humana de gran escala y que la experiencia en megaeventos muestra que, además del componente deportivo, pueden activarse dinámicas delictivas que aprovechan la vulnerabilidad, la alta demanda, el anonimato y la percepción de impunidad.

TE PUEDE INTERESAR:

Bañuelos agregó que redes vinculadas a la trata pueden adaptarse con rapidez a los flujos turísticos y que una llegada masiva de visitantes puede intensificar estas prácticas si no se establecen estrategias de prevención sólidas y coordinadas con anticipación.

Durante la sesión ordinaria, la senadora presentó una iniciativa para que, durante eventos internacionales masivos realizados en territorio nacional, autoridades federales, estatales y municipales implementen medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción del delito de trata de personas.

TE PUEDE INTERESAR:

La propuesta plantea adicionar un artículo 106 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a fin de establecer protocolos interinstitucionales temporales de actuación y coordinación entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, migración, turismo, trabajo y protección de niñas, niños y adolescentes.

En su exposición, la legisladora pidió reforzar la vigilancia en terminales de transporte y en establecimientos de hospedaje, así como habilitar mecanismos ágiles de denuncia, incluidas líneas telefónicas multilingües y plataformas de atención inmediata, además de operativos de inspección en zonas de alta concentración turística o deportiva, al señalar que los impactos de la trata trascienden el ámbito penal y requieren atención anticipada del Estado.

