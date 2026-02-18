Rumbo al Mundial 2026, PT alerta falta de estrategia contra explotación sexual infantil y exige protocolos

CDMX.- Senadores del Partido del Trabajo (PT) reconocieron que, a cuatro meses del Mundial de Futbol 2026 y ante la llegada de miles de turistas y visitantes extranjeros, México no cuenta con un plan ni con instrumentos legales específicos para combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores.

En ese contexto, organizaciones defensoras de la niñez señalaron que, a diferencia de otros países como Colombia —que mantiene campañas permanentes con mensajes preventivos y canales de denuncia en puntos de alta afluencia—, en México no se observa una estrategia equivalente y persisten focos de riesgo en zonas identificadas por su problemática.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum advierte ‘especulación’ en arbitrajes internacionales; propone ajustes en revisión del T-MEC

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos, planteó en tribuna que, ante la condición de México como una de las sedes del Mundial, debe discutirse si el país está preparado para recibir a los visitantes, garantizar seguridad y, en particular, proteger a niñas, niños y adolescentes frente a delitos asociados a grandes concentraciones.

La legisladora sostuvo que el Mundial 2026 representa una movilización humana de gran escala y que la experiencia en megaeventos muestra que, además del componente deportivo, pueden activarse dinámicas delictivas que aprovechan la vulnerabilidad, la alta demanda, el anonimato y la percepción de impunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Semar inhabilita laboratorio clandestino en BC; aseguran 100 litros con rasgos de metanfetamina

Bañuelos agregó que redes vinculadas a la trata pueden adaptarse con rapidez a los flujos turísticos y que una llegada masiva de visitantes puede intensificar estas prácticas si no se establecen estrategias de prevención sólidas y coordinadas con anticipación.

Durante la sesión ordinaria, la senadora presentó una iniciativa para que, durante eventos internacionales masivos realizados en territorio nacional, autoridades federales, estatales y municipales implementen medidas reforzadas de prevención, detección, combate y sanción del delito de trata de personas.

TE PUEDE INTERESAR: PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’

La propuesta plantea adicionar un artículo 106 Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a fin de establecer protocolos interinstitucionales temporales de actuación y coordinación entre áreas de seguridad pública, procuración de justicia, migración, turismo, trabajo y protección de niñas, niños y adolescentes.

En su exposición, la legisladora pidió reforzar la vigilancia en terminales de transporte y en establecimientos de hospedaje, así como habilitar mecanismos ágiles de denuncia, incluidas líneas telefónicas multilingües y plataformas de atención inmediata, además de operativos de inspección en zonas de alta concentración turística o deportiva, al señalar que los impactos de la trata trascienden el ámbito penal y requieren atención anticipada del Estado.