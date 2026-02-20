Sacerdote acusado de abusar de menores en casa hogar es extraditado de España; ya está en Jalisco

Noticias
/ 20 febrero 2026
    Sacerdote acusado de abusar de menores en casa hogar es extraditado de España; ya está en Jalisco
    El clérigo, identificado como Ramón “N”, fue capturado luego de que autoridades de Jalisco solicitaron a Interpol la emisión de una ficha roja. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

TEMAS


Pederastia

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


Iglesia Católica

El caso, sustentado en denuncias presentadas en 2022, quedó ahora en manos del juzgado que solicitó su comparecencia

CDMX.- Un sacerdote señalado en al menos tres denuncias por abusos sexuales en contra de menores de edad fue extraditado desde España a Jalisco para que la Fiscalía del estado continúe con las investigaciones.

El clérigo, identificado como Ramón “N”, fue capturado en España en 2025, luego de que autoridades de Jalisco solicitaron a Interpol la emisión de una ficha roja. La víspera arribó desde Madrid a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de elementos del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía de Jalisco.

Este viernes se concretó su traslado a Jalisco y fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con las denuncias interpuestas en 2022, Ramón “N” presuntamente aprovechó la cercanía y autoridad asociadas a su función como sacerdote para cometer abusos en contra de al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar.

Según los señalamientos, entre abril y mayo de 2022 el imputado acudió a la casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, municipio de Zapotlanejo, para escuchar en confesión a las menores internas; en esos encuentros se presume que ocurrieron los hechos denunciados y que una de las víctimas habría sido amenazada para no reportar lo sucedido.

Tras recibir las denuncias, el Ministerio Público integró las carpetas de investigación y solicitó órdenes de aprehensión en su contra; sin embargo, el sacerdote salió del país, según lo reportado en el caso.

En marzo de 2025, una alerta migratoria permitió su captura en España, donde permaneció a disposición de autoridades de ese país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México.

Con la entrega del imputado a autoridades de Jalisco, el caso continuará ante la instancia judicial que lo requiere, conforme a las carpetas de investigación abiertas por los hechos denunciados.

