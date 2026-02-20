Sacerdote acusado de abusar de menores en casa hogar es extraditado de España; ya está en Jalisco

CDMX.- Un sacerdote señalado en al menos tres denuncias por abusos sexuales en contra de menores de edad fue extraditado desde España a Jalisco para que la Fiscalía del estado continúe con las investigaciones.

El clérigo, identificado como Ramón “N”, fue capturado en España en 2025, luego de que autoridades de Jalisco solicitaron a Interpol la emisión de una ficha roja. La víspera arribó desde Madrid a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de elementos del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía de Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial

Este viernes se concretó su traslado a Jalisco y fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con las denuncias interpuestas en 2022, Ramón “N” presuntamente aprovechó la cercanía y autoridad asociadas a su función como sacerdote para cometer abusos en contra de al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum urge a digitalizar registros forenses y acelerar identificación genética de restos humanos

Según los señalamientos, entre abril y mayo de 2022 el imputado acudió a la casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, municipio de Zapotlanejo, para escuchar en confesión a las menores internas; en esos encuentros se presume que ocurrieron los hechos denunciados y que una de las víctimas habría sido amenazada para no reportar lo sucedido.

Tras recibir las denuncias, el Ministerio Público integró las carpetas de investigación y solicitó órdenes de aprehensión en su contra; sin embargo, el sacerdote salió del país, según lo reportado en el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?

En marzo de 2025, una alerta migratoria permitió su captura en España, donde permaneció a disposición de autoridades de ese país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México.

Con la entrega del imputado a autoridades de Jalisco, el caso continuará ante la instancia judicial que lo requiere, conforme a las carpetas de investigación abiertas por los hechos denunciados.