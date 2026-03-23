Sarampión rebasa 14 mil casos en México; Salud reporta repunte en lo que va del año

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/ 23 marzo 2026
    Sarampión rebasa 14 mil casos en México; Salud reporta repunte en lo que va del año
    La Secretaría de Salud informó que las 32 entidades han notificado casos, distribuidos en 443 municipios del país. ESPECIAL
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Autoridades sanitarias reportaron avances en vacunación y mantuvieron el llamado a completar esquemas para contener la transmisión

CDMX.- México acumuló 14 mil 36 contagios por sarampión, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 20 de marzo.

El informe señala que, del total, 7 mil 584 casos se han registrado en lo que va de 2026, lo que refleja un incremento durante los primeros meses del año.

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En cuanto al perfil de contagios, la autoridad sanitaria indicó que el grupo con más casos corresponde a menores de 1 a 4 años; posteriormente se ubicaron personas de 25 a 29 años y, en tercer lugar, niñas y niños de 5 a 9 años.

La Secretaría de Salud informó que las 32 entidades han notificado casos, distribuidos en 443 municipios del país.

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El reporte colocó a Jalisco como la entidad con más contagios en 2026, con 4 mil 439; detrás se ubicaron Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Estado de México, también con registros relevantes.

Sobre el saldo de defunciones, la dependencia indicó que desde el 13 de marzo no se han notificado muertes por sarampión y que, al contabilizar los decesos desde febrero del año pasado a la fecha, el total asciende a 35.

la Secretaría de Salud reportó que de enero al 20 de marzo se aplicaron 31 millones 190 mil 765 vacunas contra sarampión y exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en unidades médicas del sector salud.

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