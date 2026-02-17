¿Scherer cierra fila con Harfuch? Libro ‘Ni venganza ni perdón’ es una ‘declaración de ‘guerra’ en la sucesión presidencial: Loret

CDMX.- El libro “Ni venganza ni perdón” es una “declaración de guerra en la sucesión presidencial de Morena para el 2030” por parte de Julio Scherer Ibarra, asegura el periodista Carlos Loret de Mola, y un respaldo abierto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Hoy en su columna “Historias de Reportero”, Loret de Mola advierte que las acusaciones de corrupción y financiamiento ilícito están dirigidas a personajes que integran el “ala dura” de Morena, enemigos de García Harfuch, mientras que este es elogiado.

“Las denuncias más graves son contra los ‘duros’ de Morena. A López Obrador lo dibuja como un presidente descuidado que protegía corruptos”, dice el periodista al señalar que el exconsejero presidencial vincula a Jesús Ramírez Cuevas con el huachicol y el financiamiento ilícito de campañas, mientras “barre con Adán Augusto, salpica a Clara Brugada y exhibe cómo Andy López Beltrán colocó a sus amigos en posiciones estratégicas”.

Para Loret, la aparición de esos personajes no es casualidad: “¿Quiénes son estos nombres en la sucesión presidencial de Morena para el 2030? Los principales enemigos de Omar García Harfuch”, apunta.

Dentro de la política se rumora la presunta aversión que el tabasqueño siente por el hoy secretario de Seguridad “por su pasado en gobiernos del PAN y el PRI”, y que esa habría sido la causa por la que le quitaron en el 2024 la candidatura a la Jefatura de Gobierno pese a haber arrasado en las encuestas.

“Animado por influyentes voces como la de Jesús Ramírez, el expresidente le quitó a la mala la candidatura al gobierno de la Ciudad de México a pesar de que arrasó en la encuesta interna de Morena. El libro acusa recibo de ese golpe que encumbró a Clara Brugada”, refiere el periodista sobre ese episodio.