Se disuelve caravana migrante ‘Por la libertad’ en Oaxaca tras recorrer 300 kilómetros

Noticias
/ 21 octubre 2025
    Se disuelve caravana migrante ‘Por la libertad’ en Oaxaca tras recorrer 300 kilómetros
    México es el país con más solicitudes de asilo en América Latina: en 2024 recibió más de 140 mil peticiones, principalmente de personas originarias de Haití, Honduras, Cuba y Venezuela. /FOTO: CUARTOSCURO

Migrantes

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INM

Los últimos 70 integrantes aceptaron ser trasladados por el INM para tramitar su visa humanitaria

CDMX.- La caravana de migrantes “Por la libertad”, que partió el pasado 1 de octubre desde Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México, se disolvió este martes a su llegada al municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec, tras recorrer a pie más de 300 kilómetros.

De acuerdo con autoridades locales y organismos de ayuda humanitaria, de los casi mil migrantes que iniciaron el trayecto, solo 70 permanecían en la caminata al vigésimo día. Finalmente, aceptaron ser trasladados por el Instituto Nacional de Migración (INM) hacia la capital oaxaqueña, donde podrán iniciar sus trámites para obtener la visa humanitaria.

Los migrantes aseguraron que salieron de Tapachula porque se cansaron de esperar respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), encargada de resolver las solicitudes de asilo y permisos laborales. “Llevamos meses sin respuesta, sin trabajo ni comida”, habían expresado algunos durante su paso por la región del Istmo.

En San Pedro Tapanatepec permanecieron unas 15 personas, quienes tramitarán su estancia legal con apoyo de una oficina jurídica en Salina Cruz. Mientras tanto, permanecerán en el albergue del DIF Nacional, habilitado para menores y adolescentes en tránsito.

Con la disolución de esta caravana, se da por concluido el primer éxodo masivo del año hacia el centro del país. La última movilización de gran escala había ocurrido en diciembre de 2024, cuando otro grupo de migrantes se dispersó en La Ventosa, Juchitán, también en territorio oaxaqueño.

Los agentes del Instituto Nacional de Migración que acompañaron el trayecto desde la frontera sur regresaron a sus centros laborales tras confirmar que no quedaban grupos caminando hacia el norte. Autoridades locales reportaron saldo blanco y agradecieron el apoyo de comunidades que ofrecieron alimentos y refugio temporal a los caminantes.

Organismos civiles reiteraron que la disolución de las caravanas no resuelve el problema estructural de la migración en la frontera sur, donde miles de personas continúan esperando documentación y acceso a oportunidades laborales en México. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

