Sedena presume golpes al narco desde aduanas: armas, drogas e hidrocarburos asegurados

CDMX.- Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que el fortalecimiento del sistema aduanero del país ha sido clave para la defensa de la integridad, independencia y soberanía nacional, al impedir el ingreso de armas a organizaciones criminales y asestar golpes millonarios a sus finanzas.

En el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Defensa subrayó que la frontera norte es estratégica para la seguridad nacional por los retos asociados a los más de tres mil kilómetros que México comparte con Estados Unidos, y colocó a Nuevo Laredo como un punto central por su peso en comercio y recaudación.

En ese contexto, Trevilla Trejo señaló que en las aduanas ubicadas en la frontera norte se trabaja “en estrecha coordinación” con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo que, dijo, ha permitido garantizar la seguridad en los límites colindantes “con absoluto respeto a la soberanía de ambos países”.

El general destacó que Nuevo Laredo es la principal aduana terrestre del país y que genera alrededor del 33% de la recaudación fiscal de las aduanas terrestres. Añadió que la elección de esa ciudad como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) responde a su relevancia económica y operativa.

Como antecedente del proyecto, explicó que las instalaciones inauguradas fueron construidas por ingenieros militares del Ejército Mexicano con la participación de diversas dependencias federales, y sostuvo que la obra cumple con dos misiones de las Fuerzas Armadas: la defensa de la soberanía nacional y la ejecución de acciones cívicas y obras estratégicas para el desarrollo del país.

En cuanto a reacciones y efectos locales, Trevilla Trejo afirmó que durante la construcción se generaron más de 3 mil 700 empleos directos y más de 7 mil indirectos, y consideró que la nueva infraestructura permitirá mejorar la dirección, control y vigilancia de los servicios aduanales, además de reforzar la verificación del cumplimiento de las normas de comercio exterior.

En el plano institucional, indicó que a estas acciones se suma la construcción de 49 secciones aduaneras en la frontera norte, concluidas en 2024: siete en Baja California, 12 en Sonora, nueve en Chihuahua, cuatro en Coahuila, una en Nuevo León y 16 en Tamaulipas, equipadas con tecnología como detectores de mercancías, laboratorios móviles de hidrocarburos y equipos de rayos X móviles, vehiculares y ferroviarios.

Sobre el panorama general de resultados, señaló que desde que personal militar se incorporó a la operación de las aduanas en 2021 se han asegurado mil 533 armas, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de cinco toneladas de cocaína y más de cuatro toneladas de metanfetaminas, además del decomiso de recursos financieros en pesos, dólares y euros, con una afectación económica al crimen organizado superior a 6 mil 600 millones de pesos.