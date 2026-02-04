Semar desmantela puntos ligados a reclutamiento del CJNG en Nayarit

Noticias
/ 4 febrero 2026
    Semar desmantela puntos ligados a reclutamiento del CJNG en Nayarit
    Señalan que puntos de tragamonedas en fachadas para actividades como el reclutamiento de menores y puntos de venta de estupefacientes. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un operativo federal en Bahía de Banderas reactivó la atención sobre el uso de negocios con máquinas tragamonedas como puntos ligados a actividades delictivas

TEPIC, NAY.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró 18 máquinas tragamonedas en negocios de Bahía de Banderas, Nayarit, al señalar que esos sitios eran utilizados presuntamente para el reclutamiento de jóvenes por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción se realizó por personal adscrito al Sector Naval de Boca de Chila, en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR), tras ubicar los aparatos en comercios que no contaban con los permisos correspondientes de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la información difundida.

“Es importante mencionar que el aseguramiento de dichas máquinas, reduce puntos de reclutamiento de la delincuencia organizada, delitos de lavado de dinero, así como puntos de venta y consumo de droga”, indicó la Semar.

En el contexto inmediato, la Semar señaló que las máquinas tragamonedas operadas de manera ilegal se han convertido en herramientas vinculadas a recursos ilícitos y en fachadas para actividades como el reclutamiento de menores y puntos de venta de estupefacientes en diversas entidades del país.

En paralelo, en el puerto de Acapulco, Guerrero, se reportó la detención de cuatro personas por narcomenudeo durante labores de vigilancia y seguridad realizadas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Como parte de esas acciones, en la carretera Cima-Cruces, a la altura del puente del Trébol, se informó la aprehensión de un presunto responsable de violencia intrafamiliar, además de otros aseguramientos realizados en distintos puntos del puerto.

Asimismo, en la colonia San Agustín se detuvo a un hombre como probable responsable del delito de feminicidio, según el reporte difundido por las autoridades.

Los operativos se enmarcaron en acciones contra la delincuencia organizada en Nayarit y Guerrero, con participación de instancias federales y locales, de acuerdo con la información oficial dada a conocer. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

