Senado aprueba castigo histórico por abuso sexual

CDMX.- A un mes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunciara haber sido víctima de acoso, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que redefine el delito de abuso sexual y endurece las sanciones tanto para este ilícito como para la violación.

El dictamen establece que cualquier acto sexual realizado sin el consentimiento de la víctima constituirá abuso sexual, el cual será sancionado con penas de tres a siete años de prisión, además de una multa de entre 200 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), un marco punitivo más severo que el vigente.

La reforma incorpora una lista de circunstancias agravantes que permitirán incrementar la pena hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa con violencia física o moral; por dos o más personas; en lugares despoblados; por servidores públicos, ministros de culto, docentes o cuidadores; contra víctimas inconscientes o bajo sustancias; durante embarazo o puerperio; por motivos de género, orientación sexual o identidad de género; y contra personas en situación de vulnerabilidad o defensoras de derechos humanos.

En la práctica, estos supuestos podrían elevar las condenas por encima de los nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y del número de agravantes acreditados durante el proceso penal.

El dictamen también retoma ajustes al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, relativo a la violación, en el que se mantienen penas base elevadas, pero se refuerza el criterio para sancionar con mayor severidad formas específicas de violencia sexual.

Otro de los cambios centrales es que el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de denuncia formal de la víctima, con el objetivo de evitar que la falta de denuncia por miedo o presión social impida el acceso a la justicia.

La reforma también elimina interpretaciones que anteriormente permitían reducir la penalidad por supuesta falta de resistencia, al establecer que el elemento central será la ausencia de consentimiento, independientemente de la reacción de la víctima.

Si bien el dictamen contempla talleres de reeducación, servicio social y atención psicológica para las víctimas, el eje principal de la iniciativa se concentra en el endurecimiento del castigo penal y el aumento de los años de prisión para los agresores.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y será remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, veinte días después del episodio de hostigamiento denunciado por la presidenta Sheinbaum el pasado 5 de noviembre. Con información de El Universal