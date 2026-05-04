Senado presume reformas clave y nuevas leyes bajo conducción de Castillo

CDMX.- El Senado de la República aprobó 50 asuntos legislativos durante el periodo ordinario de sesiones, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril, bajo la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. La legisladora destacó en redes sociales que la Cámara alta avaló reformas constitucionales, nuevas leyes y cambios a diversos ordenamientos, con el objetivo de atender demandas sociales y fortalecer derechos.

El balance legislativo reportó cuatro reformas constitucionales, la creación de dos leyes y 31 reformas a distintos ordenamientos, aunque Castillo Juárez señaló también que se aprobaron seis reformas constitucionales “de profunda relevancia para la vida institucional del país”. La presidenta del Senado subrayó que se expidieron nuevas leyes “todas muy importantes y con un objetivo claro: proteger los derechos del pueblo de México y lograr la prosperidad compartida, pero sobre todo para quienes viven en las condiciones más vulnerables”.

La Cámara de Senadores realizó 28 sesiones del pleno durante el periodo, entre ellas una de Congreso General, 23 ordinarias y cuatro solemnes, en las que también se tomó protesta a 14 personas juzgadoras. El Senado nombró al vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, avaló cuatro nombramientos de personal diplomático y entregó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025.

Las reformas constitucionales incluyeron cambios al artículo 123 en materia de reducción de la jornada laboral; al artículo 127 para limitar las llamadas “pensiones doradas”; el Plan B para reducir privilegios, y al artículo 73 para facultar al Congreso a expedir una Ley General en materia de feminicidio. El pleno aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, además de reformas a ordenamientos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Vivienda y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. El Senado también avaló ajustes a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Migración, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, la Ley General de Educación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como 13 decretos, 26 puntos de acuerdo y la definición de características para tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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