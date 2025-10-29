Rosa Icela pide audiencias públicas libres y sin censura en proceso de reforma electoral

TIJUANA, BC.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó este martes que las audiencias públicas convocadas para analizar la reforma electoral deben llevarse a cabo de manera libre, abierta y sin censura.

Durante su intervención, la funcionaria enfatizó que los foros no pueden convertirse en “voceros preautorizados” del gobierno o de grupos de poder, sino que deben permitir la participación plural y crítica.

Rodríguez Velázquez indicó que la reforma electoral es una “oportunidad histórica” para renovar la representación política y garantizar que el sistema responda a los ciudadanos.

En ese contexto, afirmó que los canales de participación ciudadana -como las audiencias públicas- son esenciales para legitimar los cambios y evitar que se perciban como decisiones exclusivas del poder público.

La secretaria recordó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya instaló un calendario de sesiones que recorrerá diversas entidades y que incluirá mesas abiertas con especialistas, partidos, sociedad civil y ciudadanos. “Tenemos que escuchar y atender todas las voces. No se trata de filtrar opiniones, sino de construir un debate auténtico”, subrayó.

Asimismo, Rodríguez advirtió que no se tolerarán condicionamientos previos ni listas cerradas de oradores que limiten el derecho a expresarse. “Estas audiencias no pueden convertirse en monólogos del poder; deben reflejar la diversidad del país”, afirmó. La funcionaria también instó a los participantes a actuar con respeto, a evitar inflamar discursos y a centrarse en propuestas razonadas.

La convocatoria generó expectativas en la academia y organizaciones ciudadanas, que serán parte del proceso. No obstante, algunos analistas han expresado inquietudes sobre el alcance real de participación y la capacidad de incidencia de los foros en la redacción final de la reforma. Con información de Excélsior