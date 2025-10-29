Rosa Icela pide audiencias públicas libres y sin censura en proceso de reforma electoral

/ 29 octubre 2025
    Rosa Icela pide audiencias públicas libres y sin censura en proceso de reforma electoral
    Rodríguez Velázquez indicó que la reforma electoral es una “oportunidad histórica” para renovar la representación política . /FOTO: ESPECIAL

La secretaria de Gobernación exigió que las audiencias públicas para la reforma electoral se desarrollen sin condicionamientos, en el marco del proceso de transformación del sistema político

TIJUANA, BC.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó este martes que las audiencias públicas convocadas para analizar la reforma electoral deben llevarse a cabo de manera libre, abierta y sin censura.

Durante su intervención, la funcionaria enfatizó que los foros no pueden convertirse en “voceros preautorizados” del gobierno o de grupos de poder, sino que deben permitir la participación plural y crítica.

Rodríguez Velázquez indicó que la reforma electoral es una “oportunidad histórica” para renovar la representación política y garantizar que el sistema responda a los ciudadanos.

En ese contexto, afirmó que los canales de participación ciudadana -como las audiencias públicas- son esenciales para legitimar los cambios y evitar que se perciban como decisiones exclusivas del poder público.

La secretaria recordó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya instaló un calendario de sesiones que recorrerá diversas entidades y que incluirá mesas abiertas con especialistas, partidos, sociedad civil y ciudadanos. “Tenemos que escuchar y atender todas las voces. No se trata de filtrar opiniones, sino de construir un debate auténtico”, subrayó.

Asimismo, Rodríguez advirtió que no se tolerarán condicionamientos previos ni listas cerradas de oradores que limiten el derecho a expresarse. “Estas audiencias no pueden convertirse en monólogos del poder; deben reflejar la diversidad del país”, afirmó. La funcionaria también instó a los participantes a actuar con respeto, a evitar inflamar discursos y a centrarse en propuestas razonadas.

La convocatoria generó expectativas en la academia y organizaciones ciudadanas, que serán parte del proceso. No obstante, algunos analistas han expresado inquietudes sobre el alcance real de participación y la capacidad de incidencia de los foros en la redacción final de la reforma. Con información de Excélsior

Temas


Ley Electoral
reformas a la Ley

Localizaciones


Baja California

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

