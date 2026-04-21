Senadores se reúnen con Volker Türk; oficialismo niega desaparición forzada y oposición pide reconocer crisis

CDMX.- En reunión a puerta cerrada de poco más de una hora con senadores de todos los grupos parlamentarios, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la violencia e inseguridad en México, en particular por los niveles de impunidad. Durante el encuentro, el funcionario escuchó las posturas de legisladores oficialistas y de oposición sobre el tema de desaparición forzada. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que fue “una reunión abierta, un diálogo franco” y dijo que se reconoció la sensibilidad del país para “no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.

Mier Velazco señaló que se entregaron carpetas con reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, entre ellas la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y otras modificaciones legales y constitucionales, con el argumento de atender el problema que afecta a familias mexicanas. Sobre el informe del Comité de Naciones Unidas, el legislador indicó que se explicó a Türk el concepto de desaparición forzada y sostuvo: “Y nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del gobierno mexicano”. Agregó que se hizo énfasis en la interpretación del término “aquiescencia” y afirmó que “eso no está sucediendo en México”, además de negar que exista una participación “sistemática y generalizada” del Estado en ese fenómeno.

El presidente de la Jucopo afirmó que el problema es estructural y de larga data, y sostuvo que en los últimos años el Estado mexicano y los poderes de la Unión han trabajado para enfrentar ese “flagelo”. Añadió que, según su versión, Türk respondió que el informe proviene de un organismo independiente de expertos y que sería revisado. El senador de Morena Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que el alto comisionado expresó preocupación por los altos niveles de impunidad, y señaló que desde el bloque oficialista se planteó que ese fenómeno se relaciona con el desempeño del Poder Judicial y con el reconocimiento del dolor de las víctimas.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que Türk “no cedió un milímetro” y no descalificó el informe del Comité. El senador sostuvo que el oficialismo negó la existencia de desaparición forzada, mientras que la oposición expresó respaldo al documento y expuso cifras sobre el aumento de personas desaparecidas por día en distintos sexenios, hasta afirmar que actualmente se registra “un máximo histórico” de 34 casos diarios. Anaya añadió que el alto comisionado llamó “a la apertura” y a escuchar opiniones sobre lo que ocurre en el país. Por su parte, el senador priista Pablo Angulo entregó a Türk una carta en la que expone “la enorme crisis de desapariciones” y menciona “más de 133 mil personas desaparecidas”, según lo dicho por el legislador.

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