Señalan hostigamiento y malos manejos en embajada; González-Blanco lo rechaza

CDMX.- Josefa González-Blanco Ortíz-Mena, próxima a dejar la Embajada de México en Reino Unido ante el relevo anunciado con Alejandro Gertz Manero, se va del cargo con señalamientos de 16 trabajadores que la acusan de hostigamiento laboral, malos manejos de recursos y de haber debilitado la relación bilateral, de acuerdo con un reportaje difundido este lunes 19 de enero.

En esa investigación se afirma que, desde 2021, al menos 40 trabajadores dejaron la representación entre renuncias y rotaciones a otras sedes, lo que habría reducido la plantilla a menos de la mitad; también se indica que empleados promovieron denuncias por ambiente de estrés y acoso ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética.

González-Blanco respondió que esas acusaciones “derivan de inconformidades con procesos de auditoría e investigación actualmente en curso dentro de la representación” y, sobre la relación bilateral, sostuvo que “se mantiene sólida, activa y en permanente fortalecimiento, como es verificable a través de la agenda pública y del trabajo cotidiano entre ambos Gobiernos”.

Como antecedente, el reportaje recuerda que en 2018 fue designada secretaria de Medio Ambiente y que dejó el cargo seis meses después, tras un episodio en el que un vuelo entre la Ciudad de México y Mexicali esperó su arribo; en ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “No podemos ser tolerantes en actos de prepotencia”, al aceptar su renuncia.

Entre las reacciones recogidas, trabajadores y extrabajadores describieron una práctica interna a la que se refieren como “dog house”, consistente en que la titular deje de hablar a un empleado y se restrinja el flujo de información; una fuente citada señaló: “Hacia el interior es un caos, ya nadie sabe a quién le puede hablar y a quién no, quién está congelado y quién no”.

En los mismos testimonios se menciona que, además del trato laboral, existen señalamientos sobre el uso de recursos de la representación “solo para promocionar su imagen personal” y sobre un supuesto deterioro de la agenda bilateral, versiones que la embajadora rechazó en su respuesta.

En el plano institucional, el reportaje sostiene que hubo resoluciones y recomendaciones derivadas de los procedimientos ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética, pero que los denunciantes afirman que González-Blanco se negó a atenderlas y que no se adoptaron medidas desde la Cancillería, mientras se reportan auditorías e investigaciones en curso dentro de la sede.

González-Blanco fue nombrada embajadora en Londres en 2021, en un contexto en el que, según el texto, la representación británica no contaba entonces con titular; con el relevo previsto, el caso queda en el ámbito de las instancias internas y del seguimiento administrativo, mientras se prepara la transición en la embajada. Con información de El Universal