Será México sede de capacitación sobre detección de viruela símica, afirma OPS

Epidemiólogos centroamericanos de Cuba y República Dominicana asistirán a la capacitación que llevará a cabo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con sede en México, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRe).

En ella, se tratará la actual viruela del mono, donde se discutirá la detección del virus, cómo romper con las cadenas de contagio y los brotes en las poblaciones, según la información de Carissa F. Etienne, directora de la institución.

Este anuncio tomó lugar luego de que la Organización Mundial de la Salud confirmara y habrá un cambio en el nombre de la viruela del mono, debido a sus connotaciones racistas y discrimintarias.

Mientras, Etienne comenta que en la región se han detectado 230 casos positivos de viruela símica, ubicados en Estados Unidos y Canadá, empero, la enfermedad ha llegado a México, Brasil y Venezuela.

“Sabemos que la cifra cambiará en la medida que los países detecten más casos, y por ello, este momento, se está respaldando la detección del virus. Esto es esencial para evitar la diseminación, perturbar las cadenas de contagios y también interrumpir los brotes”, agregó Etienne.

“Hemos compartido varias técnicas con los laboratorios que desconocían el virus. La semana pasada realizamos nuestra primera capacitación en Brasil junto con el ministerio de salud del país, para fortalecer la capacidad de los laboratorios nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela”, continuó.

En el encuentro de epidemiólogos, los expertos compartirán técnicas de laboratorio de detección del virus, con pruebas PCR. Así como manejo de insumos críticos esenciales, sondas, preparación y manejo de los pacientes afectados.

Por otro lado, pese al creciente número de contagios, la OPS no recomienta la vacuna contra el virus, pues aun no se encuentra en “alto riesgo”. No obstante, Etienne alerta que la organización está en contacto con países productores de vacunas.

“Las vacunas se podrían utilizar, a lo mejor, para grupos específicos profesionales de salud, trabajadores de laboratorio y contactos estrechos después de la exposición a fin de prevenir el inicio de la enfermedad. Se está trabajando para asegurar que los países cuenten con el acceso a la vacuna en caso de que sea necesario”, aseveró.

Con información de Milenio.