Sergio Mayer regresa a San Lázaro: se disculpa y deja abierta la puerta a una nueva licencia

El regreso de Sergio Mayer a su curul en la Cámara de Diputados ha reactivado el debate sobre la compatibilidad entre la función pública y los proyectos personales en la industria del entretenimiento. El pasado viernes 13 de marzo, el legislador confirmó su reincorporación al Congreso, luego de haber solicitado licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, decisión que generó diversas críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

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Durante una entrevista ofrecida la mañana de su regreso, Mayer reconoció que su decisión pudo haber sido “políticamente incorrecta”, por lo que ofreció una disculpa abierta. Afirmó estar consciente del impacto que tuvo su ausencia en su labor legislativa, aunque defendió que su participación en el programa televisivo fue completamente legal y moralmente válida, al tratarse de un ingreso obtenido de manera legítima.

Este posicionamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a sus compromisos institucionales. En el caso de Mayer, su perfil como figura pública y su trayectoria en el entretenimiento han generado una dualidad constante entre su carrera artística y su papel como legislador.