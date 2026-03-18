Sergio Mayer regresa a San Lázaro: se disculpa y deja abierta la puerta a una nueva licencia
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El actor y diputado Sergio Mayer anunció su regreso a la Cámara de Diputados tras participar en un reality show.
El regreso de Sergio Mayer a su curul en la Cámara de Diputados ha reactivado el debate sobre la compatibilidad entre la función pública y los proyectos personales en la industria del entretenimiento. El pasado viernes 13 de marzo, el legislador confirmó su reincorporación al Congreso, luego de haber solicitado licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, decisión que generó diversas críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
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Durante una entrevista ofrecida la mañana de su regreso, Mayer reconoció que su decisión pudo haber sido “políticamente incorrecta”, por lo que ofreció una disculpa abierta. Afirmó estar consciente del impacto que tuvo su ausencia en su labor legislativa, aunque defendió que su participación en el programa televisivo fue completamente legal y moralmente válida, al tratarse de un ingreso obtenido de manera legítima.
Este posicionamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a sus compromisos institucionales. En el caso de Mayer, su perfil como figura pública y su trayectoria en el entretenimiento han generado una dualidad constante entre su carrera artística y su papel como legislador.
A pesar de las críticas, el diputado no descartó la posibilidad de volver a solicitar licencia en el futuro. Señaló que, si se presenta una oportunidad similar en otro proyecto televisivo, evaluaría la decisión con responsabilidad, pero sin cerrar completamente la puerta. Esta declaración ha generado cuestionamientos sobre su permanencia y compromiso a largo plazo dentro del Congreso.
En cuanto a su relación con Morena, partido al que se afilió recientemente, Mayer aclaró que no fue notificado oficialmente para comparecer ante la Comisión de Honor, lo que desmintió versiones que señalaban que había ignorado un citatorio. Según explicó, toda la información que ha recibido al respecto ha sido a través de medios de comunicación y redes sociales, por lo que se mantendrá atento a cualquier resolución formal.
Asimismo, se pronunció sobre la posibilidad de ser expulsado del partido. Aunque consideró que dicha medida podría ser desproporcionada frente a otras problemáticas más graves, aseguró que respetará cualquier decisión que tome la dirigencia. En sus palabras, si se determina que su conducta afectó la imagen del partido o violó sus estatutos, asumirá las consecuencias políticas y sociales correspondientes.
El caso de Sergio Mayer pone en evidencia los retos actuales de la política contemporánea, donde la exposición mediática y las oportunidades fuera del ámbito legislativo pueden influir en las decisiones de los representantes públicos. Su regreso al Congreso no solo marca el cierre de un episodio polémico, sino también el inicio de una etapa en la que su desempeño será observado con mayor atención.
En este contexto, la posibilidad de una nueva licencia plantea interrogantes sobre la prioridad que el legislador dará a su función pública frente a intereses personales o profesionales. Mientras tanto, su reincorporación representa una oportunidad para retomar su agenda legislativa y redefinir su papel dentro del Congreso y su partido.