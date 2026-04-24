Sheinbaum acerca a Pemex con Petrobras para explorar petróleo y biodiésel

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/ 24 abril 2026
    Sheinbaum acerca a Pemex con Petrobras para explorar petróleo y biodiésel
    México y Brasil avanzan en una cooperación energética enfocada en exploración, producción y biocombustibles. ESPECIAL
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La reunión abre una ruta técnica entre dos empresas estatales clave para el sector petrolero regional

CDMX.- El gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos y Petróleo Brasileiro avanzan en una colaboración para exploración, producción y transformación de petróleo, así como para producción de biodiésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con directivos de Petrobras, encabezados por Magda Chambriard, presidenta de la empresa brasileña, para establecer mecanismos de cooperación con Pemex.

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La reunión contó con la participación de Luz Elena González, secretaria de Energía, y Víctor Rodríguez, director de Pemex, mientras que por Brasil asistieron Chambriard y otros dos directivos de Petrobras.

Sheinbaum afirmó que el encuentro tuvo como objetivo “establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, de acuerdo con lo informado por la mandataria.

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El acercamiento ocurre después de conversaciones entre Sheinbaum y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien planteó una posible alianza energética entre las dos petroleras estatales para proyectos en el Golfo de México.

La propuesta brasileña incluye cooperación en exploración y producción en aguas profundas, un segmento en el que Petrobras ha desarrollado experiencia técnica y en el que Pemex busca fortalecer proyectos estratégicos.

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Petrobras opera de manera integrada en petróleo, gas natural y energía, y se presenta como una empresa con experiencia en exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, derivada de décadas de desarrollo en cuencas brasileñas.

La petrolera brasileña reportó que en 2024 su producción total de petróleo y gas natural alcanzó 2.7 millones de barriles de petróleo equivalente por día, mientras que la producción comercial fue de 2.4 millones de barriles de petróleo equivalente por día.

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