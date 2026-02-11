Sheinbaum admite ‘algunos problemas’ en producción de vacuna Patria tras acuerdo con Moderna

/ 11 febrero 2026
    Sheinbaum admite ‘algunos problemas’ en producción de vacuna Patria tras acuerdo con Moderna
    La Presidenta señaló que se revisa la situación de Patria mientras avanza el acuerdo para producir vacunas de ARN mensajero. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

El gobierno federal admitió ajustes pendientes en otro desarrollo nacional y anticipó compras a distintos proveedores

CDMX.- Luego de que se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la vacuna Patria tuvo “algunos problemas” para su producción.

En su conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria indicó que el gobierno adquirirá un número de vacunas a Moderna y otro a “otras empresas”, al referirse a las decisiones de abasto vinculadas al convenio.

TE PUEDE INTERESAR: En enero, costo de productos de la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 5.1%

“Y también está el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna”, dijo Sheinbaum Pardo.

El desarrollo de Patria fue anunciado durante la pandemia de Covid-19. Desde febrero de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que México contaría con esa vacuna, que sería producida por el Conahcyt, entonces encabezado por María Elena Álvarez-Buylla.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en Senado aval a ingreso de marines de EU a México para tareas de adiestramiento

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto, hasta octubre del año pasado la vacuna Patria no contaba con registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció que la vacuna contra el coronavirus trataba de pasar las pruebas necesarias ante la Cofepris.

En ese contexto, la presidenta señaló que se revisa la situación de Patria mientras avanza el acuerdo para producir vacunas de ARN mensajero y se define la compra de dosis a distintas empresas, sin atribuir el esquema de abasto a un solo proveedor.

