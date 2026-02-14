Sheinbaum afirma que libros de texto y Nueva Escuela Mexicana ‘no van a cambiar’ tras relevo en la SEP

CDMX.- Luego del despido de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos “no van a cambiar”, al señalar que forman parte de la autodenominada Cuarta Transformación.

Sin referirse de manera directa al relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, ocurrido el viernes y en medio de polémica por la presencia policial para desalojar a Arriaga de las instalaciones de la SEP, la mandataria sostuvo que el modelo educativo impulsado desde 2018 continuará.

“¿Quién fue el presidente en 2018? ¿Quién ganó? Andrés Manuel López Obrador. Ganó el presidente López Obrador y empezaron a cambiar las cosas en el país (...) Entre otras cosas, cambió algo muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo”, expresó.

Durante la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel Tlaxcala, este sábado 14 de febrero, Sheinbaum adelantó que a los libros se les incorporará mayor contenido sobre mujeres en la historia de México, y aseguró que se busca reforzar la igualdad. “¿Saben que en los días cívicos no había una sola mujer en la historia? Bueno, ahora hay 18 mujeres reconocidas (...) Las mujeres y los hombres somos iguales. Nosotras no somos más, pero tampoco somos menos”, dijo al mencionar a Josefa Ortiz, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, entre otras.

En el mismo acto, propuso revisar el número de materias en el nivel medio superior al considerar que la carga académica podría simplificarse sin afectar el aprendizaje, aunque precisó que deberá analizarse por expertos y por la SEP. “No es necesario llevar 11 materias. Se puede aprender lo mismo con menos materias”, planteó, y también sugirió ampliar el tiempo de recreo para que la escuela sea un espacio más agradable.

En reacción al relevo, Arriaga Navarro afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retirará de su cargo y anunció una jornada de “Protesta con propuesta”; además, sostuvo que permanece en sus oficinas y llamó a una movilización de 24 horas en defensa de los libros de texto. Este viernes ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no se le había notificado de su despido, por lo que dijo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

En el plano institucional, la SEP confirmó la remoción del funcionario, mientras el caso quedó marcado por el diferendo sobre la notificación y la permanencia de Arriaga en las instalaciones, en el contexto de los ajustes administrativos en el área encargada de materiales educativos.

Por separado, en el evento encabezado por la presidenta, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la Nueva Escuela Mexicana tiene como eje garantizar el derecho a la educación y consolidar una formación integral para las y los jóvenes; sostuvo que el objetivo es que “nadie se quede sin la posibilidad de estudiar” y defendió un bachillerato nacional con enfoque humanista y científico, que incluya formación técnica de vanguardia como inteligencia artificial y ciberseguridad.