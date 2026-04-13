Sheinbaum busca llevar a todo el país el modelo de polos para atraer inversión y empleo

CDMX.- Luego de poner en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se buscará llevar el modelo implementado en el estado a distintas regiones del país, como parte de una estrategia de crecimiento regional ligada al llamado Plan México. En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el esquema contempla que un tercero financie el desarrollo del polo y posteriormente sea cubierto con la venta de predios, mientras el Estado conserva la administración del proyecto. “Es un modelo muy interesante”, señaló.

Sheinbaum Pardo afirmó que el polo inaugurado en Huamantla ha mostrado resultados que, dijo, han impulsado nuevas solicitudes de expansión. Refirió que el gobierno estatal ya adquirió otro predio para un segundo desarrollo y que se planteó apoyo para sumar un terreno adicional ante el interés de inversión en la zona.

La Presidenta expuso que los Polos de Desarrollo para el Bienestar buscan detonar inversión en manufactura e industria, especialmente en regiones donde históricamente ha habido poca presencia industrial. En ese marco, vinculó la estrategia con el objetivo de producir más en el país.

Detalló que los polos se ubican en predios que normalmente pertenecen a gobiernos estatales o al gobierno federal, y que se prevén incentivos económicos para quienes decidan invertir. Añadió que el planteamiento considera que, dentro del mismo entorno o en zonas cercanas, se instalen servicios como vivienda, escuelas y centros de salud. Este domingo, en Huamantla, el Gobierno de México puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), como parte de una estrategia nacional que prevé la implementación de 15 polos en el país.

Durante el acto inaugural, Sheinbaum Pardo indicó que el primer polo contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares en una extensión de 53 hectáreas, con la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos. Al subrayar los alcances del Plan México, la mandataria afirmó que la estrategia busca sustituir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y fortalecer la marca Hecho en México, además de sostener que el enfoque se inscribe en los principios de la llamada Cuarta Transformación y la prosperidad compartida.

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