Sheinbaum defiende becas escolares y afirma que deben cubrir alimentación, vestido y lo básico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las becas escolares están destinadas a que los estudiantes las utilicen en necesidades básicas, como alimentación y vestido, al responder a la nota “Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos”, publicada hoy. En su declaración, Sheinbaum señaló que se ha planteado que las becas se usan en rubros distintos a educación y afirmó que, en los propios datos citados, se indica que una parte se destina a alimentación y que un porcentaje mínimo se usa en bebidas alcohólicas. “Hay mucha responsabilidad de los jóvenes”, expresó, al referirse también al papel de madres y padres de familia cuando reciben apoyos.

La mandataria sostuvo que los recursos buscan que los estudiantes “tengan lo mínimo indispensable para ir a la escuela”, y que el objetivo es que niñas y niños acudan “contentos” y con lo principal cubierto. Sheinbaum reiteró que corresponde al gobierno apoyar la educación pública y garantizar su calidad. En ese marco, consideró que la educación privada es una opción legítima para quien decida utilizarla y subrayó que debe regirse por lo que establece la Secretaría de Educación Pública.

“Pero el gobierno lo que tiene que garantizar es que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones”, afirmó la Presidenta durante su posicionamiento. Este lunes, se publicó que el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso y que, con base en los datos oficiales más recientes, 35.3% de los recursos canalizados a estudiantes de niveles básico y bachillerato se destina a educación. En su respuesta, Sheinbaum insistió en que el apoyo puede cubrir alimentación, ropa y otros gastos básicos vinculados a la asistencia escolar, sin que en su declaración se anunciara algún cambio específico en los mecanismos de entrega o supervisión del programa.

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