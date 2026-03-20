Sheinbaum dice que revocación del Ejecutivo puede definirse hasta enero de 2027

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/ 20 marzo 2026
    Sheinbaum dice que revocación del Ejecutivo puede definirse hasta enero de 2027
    Insistió en que el mecanismo depende de la participación ciudadana y no se activa de manera automática. CUARTOSCURO
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Su Plan B propone permitir que el Ejecutivo informe públicamente del ejercicio sin que se considere propaganda

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo federal podrá discutirse hasta enero de 2027, conforme a lo establecido en la Constitución, y subrayó que este mecanismo no es automático ni obligatorio, sino que debe solicitarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

La Mandataria explicó que su Plan B busca ajustar los tiempos en los que puede realizarse este ejercicio y permitir que el titular del Ejecutivo pueda expresarse públicamente sobre el proceso.

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“La Constitución dice actualmente que el Ejecutivo federal o un porcentaje de firmas pueden solicitar la revocación de mandato del Ejecutivo federal en el cuarto año de gobierno. Desde que lo envió el presidente López Obrador se planteó que pudiera ser en el tercer año de gobierno; lo que estamos planteando nosotros es que sea en el tercer o en el cuarto año”, señaló.

Sheinbaum indicó que cualquier modificación puede analizarse hasta 2027 sin necesidad de cambios inmediatos, al considerar que el marco constitucional vigente permite definir el momento del ejercicio en esa fecha.

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“La decisión de si vamos a revocación de mandato y cuándo puede esperar hasta enero del 2027, de acuerdo con la propia Constitución, sin ningún cambio. En ese momento lo único que estamos planteando es que pueda hacerse en el 27 o en el 28 y para cualquier presidente o presidenta de la República”, indicó.

La titular del Ejecutivo insistió en que el mecanismo depende de la participación ciudadana y no se activa de manera automática. “No es obligatorio, es a solicitud”, puntualizó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nosotros-creemos-que-si-van-a-apoyar-sheinbaum-sobre-apoyo-del-pt-al-plan-b-electoral-GK19645715

Asimismo, explicó que uno de los cambios planteados busca permitir que el presidente o presidenta informe sobre la realización del proceso sin que ello sea considerado propaganda gubernamental, al señalar que durante la consulta de 2022 hubo restricciones para que el Ejecutivo se pronunciara.

“Cómo es que alguien que va a revocación de mandato no puede ni hablar de eso; todo lo que decimos es que se pueda hablar de ello, que se informe que en tal fecha va a haber revocación de mandato y que la gente decida si seguimos o no seguimos”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que la propuesta busca fortalecer la participación ciudadana sin generar mayores costos, al señalar que el gasto principal correspondería a la impresión de boletas.

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