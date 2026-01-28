Sheinbaum: maquinistas del Tren Interoceánico son experimentados; habrá certificación internacional

CDMX.- Tras darse a conocer el dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que se concluyó exceso de velocidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “los maquinistas son experimentados”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional, la Mandataria indicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también realiza su propio análisis y que ya aportó información a la FGR.

Sheinbaum señaló que la agencia deberá presentar un reporte integral sobre la operación del Tren Interoceánico, con el fin de determinar las causas por las que no hubo control sobre el exceso de velocidad que refirió el dictamen ministerial.

“Muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad y eso lo tiene que determinar la Agencia en su reporte”, expresó la Presidenta.

En cuanto a la reanudación del transporte de pasajeros, la titular del Ejecutivo federal indicó que no se retomará el servicio hasta contar con recomendaciones derivadas de una certificación de una agencia internacional, con el propósito de incorporar medidas adicionales en todo el proceso.

“Para tener mayores garantías de la no repetición, que es uno de los grandes temas de atención a víctimas”, agregó al explicar el objetivo del procedimiento de certificación internacional.

Respecto al transporte de carga, Sheinbaum indicó que podría reiniciar una vez que se liberen las vías y se determine que se encuentran en condiciones, bajo mecanismos específicos.

Sobre los montos para víctimas y familiares, la Presidenta señaló que la determinación corresponde a la FGR, a partir de la revisión de cada caso y de criterios aplicados históricamente; añadió que los montos no se hacen públicos por protección y que las personas deben aceptarlos, “no es algo que se imponga”.