Nuevo León reportan otro caso de sarampión, suman tres en 2026

La Secretaría de Salud (SS) de México confirmó otro caso positivo de sarampión en Nuevo León, sumando tres personas con el diagnóstico y cinco en lo que va del 2025 al 2026.

Por lo que la entidad pasó del lugar 29 al 28 a nivel nacional, por debajo de Guanajuato con cuatro y por encima de Veracruz y Yucatán que suman tres, así como de Quintana Roo que mantiene dos casos, durante el brote de sarampión en México.

En su informe diario, SS solo ha registrado un deceso a causa de la enfermedad en el estado de Michoacán. En tan sólo 29 días del 2026 se han reportado mil 372 casos y 6 mil 430 se reportaron el año pasado, dando un total de 7 mil 802 casos confirmados de sarampión.

Chihuahua lidera los contagios en total con 4 mil 501, seguido de Jalisco con mil 417, Chiapas 463, Michoacán 274, Guerrero 263 y cerrando el top 6 nacional, Sinaloa con 177.

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación.

El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

- Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía.

No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten.

En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse.

La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.