Sheinbaum presume apoyo a Cuba y aplaude a Del Moral

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/ 20 abril 2026
    Sheinbaum presume apoyo a Cuba y aplaude a Del Moral
    La Presidenta señaló que Del Moral se ha encargado del envío de ayuda humanitaria y que se han remitido alimentos y otros insumos requeridos por la población cubana. ESPECIAL

Afirma que también avanza en acuerdos comerciales con La Habana, en medio de solicitudes para reservar datos sobre los apoyos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de la expriista Alejandra del Moral al frente de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en particular por la coordinación de la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de México a Cuba.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, la mandataria reiteró el respaldo de México a la isla y señaló que se mantiene una agenda de trabajo bilateral en distintos temas, aunque evitó detallar los alcances.

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“AMEXCID es la Agencia de cooperación de México con otros países. Lo lleva Alejandra del Moral, ella ha estado muy en contacto con los cubanos, ha estado haciendo un excelente trabajo, la verdad”, expresó Sheinbaum al referirse a la funcionaria.

La Presidenta afirmó que Del Moral se ha encargado del envío de ayuda humanitaria y que se han remitido alimentos y otros insumos requeridos por la población cubana. Agregó que AMEXCID ya cuenta con una sede en Cuba para facilitar la llegada de la asistencia.

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Sheinbaum sostuvo que, además del componente humanitario, el gobierno mexicano avanza con la administración del presidente Miguel Díaz-Canel en acuerdos comerciales, como parte del diálogo en curso entre ambos países.

En días pasados, Alejandra del Moral asistió a Palacio Nacional a un encuentro con la Presidenta, en un contexto en el que el gobierno cubano solicitó al mexicano reservar la información relacionada con el envío de ayuda humanitaria.

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La mandataria indicó que el trabajo con Cuba continúa en coordinación con AMEXCID, dentro de las líneas de cooperación internacional del gobierno federal, sin ofrecer mayores detalles sobre los temas en negociación.

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