Caída drástica en vacunación 2024: provoca aumento de enfermedades en México

El Gobierno federal admitió una caída en las coberturas de vacunación y un repunte de enfermedades prevenibles, tras documentar descensos en la aplicación de biológicos y retrasos en el abasto, así como aumentos en casos y tasas de letalidad de padecimientos asociados a la falta de inmunización.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay escasez de medicinas en el Sector Salud?... Aumentan enfermedades respiratorias en México y usuarios reportan falta de medicamentos

De acuerdo con el proyecto de Lineamientos de Operación del Programa de Vacunación, la disminución de las coberturas comenzó en 2016 y se profundizó a partir de 2018 con cambios en la política de adquisición y distribución de vacunas.

Según el diagnóstico oficial, se acentuó en 2020 y registró una nueva caída drástica en 2024, con efectos visibles en el comportamiento reciente de enfermedades prevenibles.

“Desde 2016, se ha registrado una disminución sostenida en las coberturas de vacunación, un fenómeno multifactorial que puede atribuirse a factores estructurales, operativos y sociales”, se indica.

El informe advierte que la disminución de las coberturas de vacunación ha derivado en un aumento de casos y de la letalidad de enfermedades prevenibles por vacunación en el país.

“Es evidente la disminución de cobertura de vacunación, derivando en el aumento del número de casos de enfermedades prevenibles por vacunación, así como el aumento de tasas de letalidad; por lo que el problema principal detectado es que existe un incremento de la prevalencia de enfermedades prevenibles por la vacuna hexavalente acelular e influenza”, sentencia.

El problema más crítico identificado corresponde a la vacuna hexavalente, cuya aplicación cayó 34.9 por ciento en 2024 respecto a 2022, luego de una recuperación parcial tras años de descensos acumulados desde 2018.

La caída en la aplicación de este biológico se profundizó en 2020, cuando se aplicaron poco más de 5 millones de dosis, con una reducción de 19 puntos porcentuales frente a 2018, en un contexto de reorientación del sistema de salud.

“Esta situación se agravó en 2020 con la pandemia por COVID-19, la cual generó la necesidad de destinar recursos humanos y materiales para su atención, así como de reorientar los servicios de salud para enfrentar la emergencia sanitaria”, refiere.

“Ello provocó una disminución en la demanda de consultas y servicios preventivos por parte de la población, lo que abonó a la caída de las coberturas de vacunación”.

Aunque entre 2020 y 2022 se observó una recuperación de 14.5 por ciento en las dosis aplicadas, el diagnóstico advierte que esta tendencia no se sostuvo y volvió a caer de manera significativa en 2024.

ENFERMEDADES PREVENIBLES

La disminución en la cobertura se refleja en el aumento de enfermedades prevenibles, con un repunte relevante de tosferina, que en 2025 acumuló 835 casos a la semana epidemiológica 17, tras mínimos históricos en 2021.

“En México, se han incrementado considerablemente los casos; la media de 2015 a 2019 fue de 924 casos, cifra que presentó un descenso considerable en 2020 con 251 casos confirmados”.

“Incluso en 2021 se presentaron solamente 22 casos, cifra que incrementó en 2022 a 79, manteniendo la tendencia ascendente en los últimos tres años con un repunte significativo en 2025 con un acumulado a la semana epidemiológica 17 de 835 casos”, se advierte.

Además del incremento en casos, el diagnóstico reporta un aumento en la tasa de letalidad por tosferina, que pasó de 0.004 en 2021 a 0.022 en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Urge Verónica Martínez, diputada por Coahuila, intensificar campañas de vacunación ante repunte de enfermedades en México

En el caso del tétanos, el diagnóstico reporta 90 casos entre 2020 y 2023, lo que representa un incremento de 85 por ciento, pese a que se trata de una enfermedad con baja incidencia.

Para la hepatitis B, se documenta un aumento de 116 por ciento en el número de casos entre 2020 y 2023, al pasar de 385 a 832.

En influenza, el diagnóstico identifica un descenso sostenido en la aplicación de vacunas después de 2020, con una reducción de 75 por ciento entre 2020 y 2024, así como un aumento reciente en casos y defunciones.

En la temporada estacional 2024-2025, se reportaron 10 mil 324 casos confirmados de influenza y 333 defunciones, con afectación relevante en adultos mayores y menores de cinco años.