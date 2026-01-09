Sheinbaum respalda a Godoy y anuncia cambios de fondo en la Fiscalía

/ 9 enero 2026
    Sheinbaum respalda a Godoy y anuncia cambios de fondo en la Fiscalía
    Desde Acapulco, la Presidenta subrayó que la transformación de la FGR es un componente clave del fortalecimiento del sistema de procuración de justicia. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Presidenta respaldó la nueva etapa en la Fiscalía General de la República y anticipó ajustes en la forma en que la institución informará sobre su plan de trabajo

ACAPULCO. GRRO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, está impulsando una reforma “muy importante” al interior de la institución, tras asumir el cargo en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Durante su conferencia matutina de este viernes 9 de enero en Acapulco, la Mandataria señaló que se evaluará la participación de la fiscal general en las conferencias diarias, tal como lo hacía su antecesor, aunque aclaró que la prioridad actual es la presentación del programa integral de trabajo de la FGR.

Sheinbaum explicó que la reforma que encabeza Godoy forma parte de las obligaciones legales del cargo, ya que la fiscal debe presentar ante el Senado un plan general de su mandato. “Están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla”, sostuvo.

Detalló que uno de los ejes centrales del proyecto es el fortalecimiento de las delegaciones estatales de la FGR, mediante un programa integral que permita mejorar la operación territorial y la coordinación con autoridades locales.

La Presidenta indicó que Godoy ha expresado su intención de informar primero a la ciudadanía y a los medios sobre el plan completo de mejora institucional, a través de una conferencia de prensa específica, antes de incorporarse eventualmente a las conferencias matutinas.

“Ha manifestado que prefiere dar una conferencia de prensa para que se conozca el plan integral de mejora de la Fiscalía y, a partir de ahí, podría participar en las conferencias”, explicó la jefa del Ejecutivo.

Sheinbaum subrayó que la transformación de la FGR es un componente clave del fortalecimiento del sistema de procuración de justicia y reiteró su respaldo al trabajo que realiza la nueva fiscal general en esta etapa inicial de su gestión. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

