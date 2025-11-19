Sheinbaum responde: ‘No hay represión’ tras arrestos por protesta juvenil en CDMX

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno federal no ejerce persecución política ni aplica medidas de represión en contra de los jóvenes detenidos durante la marcha realizada por la denominada Generación Z el pasado sábado en la Ciudad de México. Señaló que las detenciones derivan de actos de violencia y no de la protesta en sí misma.

En conferencia matutina, la mandataria recordó que desde su etapa como jefa de gobierno mantuvo el criterio de investigar cualquier hecho que involucre agresiones, incluso dentro de movilizaciones sociales. Subrayó que este principio continúa vigente en su administración federal.

Sheinbaum afirmó que la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) está justificada debido a la gravedad de los incidentes registrados, en los que -aseguró- varios elementos de la policía capitalina resultaron lesionados. “Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia... finalmente es un delito, más allá de una protesta social”, señaló.