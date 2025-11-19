Sheinbaum responde: ‘No hay represión’ tras arrestos por protesta juvenil en CDMX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La Presidenta rechazó motivaciones políticas en los arrestos del sábado y aseguró que corresponde a la Fiscalía capitalina definir la situación legal de los jóvenes detenidos
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno federal no ejerce persecución política ni aplica medidas de represión en contra de los jóvenes detenidos durante la marcha realizada por la denominada Generación Z el pasado sábado en la Ciudad de México. Señaló que las detenciones derivan de actos de violencia y no de la protesta en sí misma.
En conferencia matutina, la mandataria recordó que desde su etapa como jefa de gobierno mantuvo el criterio de investigar cualquier hecho que involucre agresiones, incluso dentro de movilizaciones sociales. Subrayó que este principio continúa vigente en su administración federal.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombre por la muerte de su esposa y sus suegros, en NL
Sheinbaum afirmó que la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) está justificada debido a la gravedad de los incidentes registrados, en los que -aseguró- varios elementos de la policía capitalina resultaron lesionados. “Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia... finalmente es un delito, más allá de una protesta social”, señaló.
Al ser cuestionada sobre la situación jurídica de los detenidos, Sheinbaum reiteró que corresponde a la Fiscalía capitalina determinar si existen pruebas suficientes para imputarlos, así como definir si las personas arrestadas pertenecen al denominado “bloque negro”, como ha circulado en redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
La presidenta indicó que la autoridad ministerial deberá evaluar si procede o no la prisión preventiva, dependiendo del tipo de delito y los elementos presentados en cada caso. Enfatizó que, de ser necesario, el gabinete de Seguridad apoyará a la institución local en el proceso.
Sheinbaum rechazó categóricamente que las detenciones tengan motivaciones políticas. “No hay ni persecución política ni represión... no estamos de acuerdo con eso”, sostuvo. Añadió que, si se comprueba alguna actuación indebida por parte de elementos policiales durante la movilización, estos también deberán ser sancionados.
Sin embargo, insistió en que los responsables de los actos violentos deben ser investigados y llevados ante la justicia. “Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y que tiene que investigarse”, concluyó. Con información de El Universal