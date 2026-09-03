Sheinbaum usa a Harfuch, Trevilla y Morales como ‘escudos humanos’ para proteger a narcopolíticos: Loret

El periodista, uno de los más críticos del régimen, también desmiente la versión de Sheinbaum, quien ayer acusó a Estados Unidos de intentar debilitar a su gobierno y dividir al movimiento que representa.

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando el prestigio y capital político de sus funcionarios más eficientes como “escudos humanos” para proteger a los políticos de Morena que se coludieron con el crimen organizado, así lo denuncia Carlos Loret de Mola hoy en su columna Historias de Reportero .

“Ellos buscan de una u otra manera debilitar a los gobiernos, éste es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía, dividirnos internamente. Es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre: generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, del gabinete federal.

“Son tácticas que usan ellos, de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared porque el gabinete de seguridad del gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme”, declaró en su conferencia de prensa de este miércoles la jefa del Ejecutivo federal.

Al respecto, Loret advierte que no es como dice la Presidenta porque ya existe una fractura real entre un ala respetada en Washington y una facción radical marcada por la corrupción y el narcotráfico.

“Están divididos, de entrada, entre los que tienen visa y los que no tienen visa. Divididos entre los que tienen una gran relación con Estados Unidos y los que están bajo sospecha de coludirse con el crimen organizado (...) Los que intercambian información y los que la esconden. Los que prefieren llevarse bien con los funcionarios americanos y los que prefieren llevarse bien con los dictadores cubanos”, expone.

GABINETE DE SEGURIDAD COMO PARAPETO PARA LOS NARCOPOLÍTICOS

Para el autor de Historias de Reportero, la mandataria lleva meses usando como “escudo” al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; al general secretario Ricardo Trevilla, y al almirante Raymundo Pedro Morales, para blindar a figuras de Morena bajo investigación en Estados Unidos.

“Lo delicado es que desde hace 130 días, la Presidenta está usando como escudos humanos a su secretario estrella, su general y su almirante para defender a los morenistas que se aliaron con el narco”, advierte el periodista.