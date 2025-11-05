Sheinbaum vincula a oposición y cuentas falsas con marcha de ‘Generación Z’

/ 5 noviembre 2025
    Sheinbaum vincula a oposición y cuentas falsas con marcha de ‘Generación Z’
    Claudia Sheinbaum afirma que detrás de la marcha habría figuras del PRI y del PAN. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta señaló que la movilización del 15 de noviembre, muestra participación de cuentas falsas y videos creados con inteligencia artificial

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la autenticidad de la marcha convocada para el 15 de noviembre, presuntamente organizada por un grupo llamado “Generación Z”, al afirmar que detrás del movimiento hay cuentas falsas, videos creados con inteligencia artificial y actores vinculados a la oposición.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que la convocatoria “llama la atención” por el tipo de perfiles que la promueven en redes sociales.

“Está lleno de inteligencia artificial. Son cantidad de cuentas no identificadas, con puras imágenes y videos construidos con inteligencia artificial”, aseguró.

La mandataria señaló que, además de los perfiles anónimos, integrantes del PRI y del PAN han amplificado el llamado a la manifestación. Recordó que en la Cámara de Diputados, legisladores priistas mostraron una bandera pirata del anime One Piece, símbolo que ha sido adoptado por los jóvenes que se autodenominan parte de la “Generación Z”.

“Ahora quienes se hacen visibles son justamente el PRI, algunos del PAN, personas o cuentas muy identificadas con la derecha mexicana, que están convocando y que tampoco tienen identidad”, declaró.

Sheinbaum subrayó que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, pero reiteró que no se trata de un movimiento espontáneo, sino de una campaña fabricada digitalmente.

“Llama la atención el uso de herramientas tecnológicas para fabricar discursos y aparentar movimientos sociales, cuando lo que hay detrás son intereses políticos”, señaló.

La presidenta concluyó que su administración seguirá monitoreando este tipo de campañas y advirtió que las redes sociales deben usarse con responsabilidad, “no para manipular ni dividir”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

