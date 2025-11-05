Sheinbaum vincula a oposición y cuentas falsas con marcha de ‘Generación Z’

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la autenticidad de la marcha convocada para el 15 de noviembre, presuntamente organizada por un grupo llamado “Generación Z”, al afirmar que detrás del movimiento hay cuentas falsas, videos creados con inteligencia artificial y actores vinculados a la oposición.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que la convocatoria “llama la atención” por el tipo de perfiles que la promueven en redes sociales.

“Está lleno de inteligencia artificial. Son cantidad de cuentas no identificadas, con puras imágenes y videos construidos con inteligencia artificial”, aseguró.