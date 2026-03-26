‘Sí se pudo’: Moreno arremete contra Morena y celebra que le tumbaran plan de revocación

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/ 26 marzo 2026
    ‘Sí se pudo’: Moreno arremete contra Morena y celebra que le tumbaran plan de revocación
    Alejandro Moreno sostuvo que el cambio buscaba adelantar la revocación de mandato a 2027 y afectar el proceso electoral. CUARTOSCURO
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El dirigente nacional del PRI afirmó que la oposición y el PT frenaron una modificación al artículo 35 constitucional

CDMX.- El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró que la oposición y el Partido del Trabajo hayan frenado, según dijo, el intento de modificar la fecha de la revocación de mandato y el artículo 35 de la Constitución.

En un mensaje difundido públicamente, el legislador aseguró que la propuesta pretendía adelantar la revocación de mandato para 2027, con lo que coincidiría con las elecciones y, en su dicho, abriría la puerta a una intervención desde el poder en el proceso electoral.

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Moreno Cárdenas afirmó que ese ajuste habría permitido a Morena operar con el aparato del Estado para influir en los comicios. En ese contexto, presentó el freno a la modificación como una decisión que, a su juicio, evitó una alteración en las reglas del proceso político-electoral.

“¡Sí se pudo! ¡Paramos a los narcopolíticos de Morena! Logramos dejar fuera el perverso cambio al artículo 35. La revocación de mandato será en 2028. No la pudieron meter en plena elección para meterle mano al proceso desde el poder”, expresó.

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El dirigente priista añadió que los senadores de su partido votaron en contra de las iniciativas conocidas como Plan A y Plan B, a las que se refirió como “maniobras para ensuciar la elección”. Con ello, sostuvo que su bancada mantuvo una postura de rechazo frente a los cambios planteados.

También señaló que una de esas propuestas no prosperó y que la otra quedó sin el elemento que consideró central. “El Plan A se cayó. El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave. Esa maniobra que buscaba ensuciar la elección se frenó. Hoy ganó la democracia. Ganó el voto libre. Ganó México”, declaró.

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La postura del senador se ubica en el marco de la discusión sobre los alcances de la revocación de mandato y su relación con los tiempos electorales, así como sobre cualquier ajuste al artículo 35 constitucional, que regula los mecanismos de participación ciudadana.

Desde esa perspectiva, el pronunciamiento del líder priista concentró su énfasis en el plano institucional y jurídico del debate, al insistir en que la revocación de mandato no debe coincidir con una elección. Su posicionamiento se centró en señalar que modificar la fecha implicaría, en su opinión, un riesgo para la equidad del proceso.

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